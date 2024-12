Non fatevi prendere dalla fretta, aspettate OnePlus 13 a gennaio!

OnePlus ha annunciato oggi il lancio mondiale del suo attesissimo smartphone di punta, il OnePlus 13, previsto per gennaio 2025. Il dispositivo, che promette di unire innovazione tecnologica, prestazioni fluide e intelligenza artificiale, sarà disponibile in tre eleganti varianti di colore: Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn.

OnePlus 13 si distingue per un design audace ed elegante, con particolare attenzione ai dettagli e ai materiali. È il primo smartphone OnePlus a ottenere la doppia certificazione IP68 e IP69, a conferma della sua resistenza ad acqua e polvere, caratteristica ideale per gli utenti che cercano un dispositivo affidabile in qualsiasi situazione.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Le tre varianti cromatiche riflettono la cura di OnePlus per l'estetica e la qualità:

Midnight Ocean: introduce per la prima volta la pelle vegana in microfibra, unendo un aspetto lussuoso a un'elevata resistenza a graffi e abrasioni.

introduce per la prima volta la pelle vegana in microfibra, unendo un aspetto lussuoso a un'elevata resistenza a graffi e abrasioni. Black Eclipse: presenta un sofisticato trattamento in vetro con effetto venature di legno rosa nero, per una texture realistica e raffinata al tatto.

presenta un sofisticato trattamento in vetro con effetto venature di legno rosa nero, per una texture realistica e raffinata al tatto. Arctic Dawn: innova con un rivestimento in vetro basato su una tecnologia all'avanguardia, offrendo una superficie setosa, resistente alle impronte e piacevole al tatto.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

OnePlus 13 introduce RadiantView, una tecnologia avanzata per ridurre l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato, garantendo un'esperienza visiva ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la presenza di Aqua Touch 2.0 migliora la sensibilità al tocco in ambienti umidi, rilevando la presenza di gocce d'acqua e regolando dinamicamente le impostazioni tattili per un'interazione fluida in qualsiasi condizione.

La Hasselblad Camera for Mobile di quinta generazione promette ritratti di qualità professionale, mentre la registrazione in 4K Dolby Vision, disponibile su tutte le fotocamere, consente di realizzare video di livello cinematografico, catturando ogni dettaglio con straordinaria chiarezza.

Per celebrare il lancio, OnePlus offre un'esclusiva opportunità ai primi acquirenti: un altoparlante Bluetooth B&O BeoSound Explore in omaggio, dal valore di 249 euro, disponibile per un numero limitato di clienti che acquisteranno il OnePlus 13 su OnePlus.com.

Frutto della collaborazione tra OnePlus e Bang & Olufsen, il BeoSound Explore rappresenta il perfetto equilibrio tra design elegante e robustezza, caratteristiche che lo rendono un compagno ideale per l'utilizzo all'aperto, in linea con lo spirito avventuroso del OnePlus 13.

E se siete alla ricerca di un power bank da affiancare a OnePlus 13, perché non dare un'occhiata al prodotto realizzato in collaborazione con SHARGE?