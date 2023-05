La festa dalla mamma è ormai alle porte e, se state cercando una valida idea regalo che arrivi in tempo, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione disponibile sullo store ufficiale Oppo. Da oggi fino al 15 maggio, infatti, potrete acquistare tanti dispositivi con sconti fino a 400€, passando dagli smartphone fino alle smart band!

Inoltre, con moltissimi dei prodotti presenti nella sezione, otterrete non solo uno sconto ma anche un paio di auricolari Oppo tra gli Enco Buds2 e gli Enco Free2i. Per questo, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta fintanto che siete in tempo e potete far arrivare il regalo in tempo per la festa della mamma!

Tra le proposte interessanti e disponibili con un rapporto qualità/prezzo davvero valido, vi consigliamo l’OPPO Band 2 in bundle con gli auricolari Enco Buds2m ad appena 59,99€ invece di 69,99€. Questa smart band rappresenta un vero e proprio personal trainer a portata di polso, pronto a sostenervi nella vostra attività fisica quotidiana con oltre 100 modalità sportive differenti. Il modello in questione è resistente all’acqua fino a 50m ed è pensato per monitorare al meglio ogni fase del sonno.

Anche il design è un punto a favore, a partire dall’ampio schermo Amoled da 1,57’’ che garantisce una visibilità ottimale, anche sotto il sole più forte. Inoltre, grazie a più di 150 sfondi, la personalizzazione di OPPO Band 2 vi permetterà di cambiare stile ogni giorno.

In alternativa, se volete puntare a una spesa maggiore, vi consigliamo il bundle OPPO Reno8 T ed Enco Buds2 disponibile ad appena 299,99€ invece di 399,99€. Lo smartphone in questione, è dotato di un design sottile e raffinato oltre a una fotocamera da ben 100MP, per catturare ogni attimo con la massima qualità e godere di scatti in alta risoluzione.

Grazie all’intelligenza artificiale, inoltre, le tue vostre saranno sempre ottimizzate, anche nelle condizioni più critiche come in controluce o di scarsa luminosità. Non meno importante, potrete pagare l’acquisto in 3 comode rate a tasso zero grazie a Scalapay. Quest’opzione vi consentirà di dilazionare il pagamento al momento del checkout, creando un account in una manciata di minuti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Oppo dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

