Non riuscite a mandare video su Whatsapp? È tutta colpa di un bug

Negli ultimi giorni, gli utenti WhatsApp su dispositivi Android hanno riscontrato un bug che riguarda l'invio di file video attraverso la piattaforma di messaggistica. Le segnalazioni di questo problema sono emerse in particolare su Reddit, dove gli utenti hanno espresso la loro frustrazione per l'impossibilità di condividere i loro momenti preziosi tramite l'app di Meta.

Se si è colpiti da questo bug, quando si tenta di inviare un file video con WhatsApp si incappa in un messaggio di errore pop-up che afferma:

"Impossibile inviare questo video. Scegli un altro video e riprova".

Questo messaggio di errore persiste nonostante i ripetuti tentativi di inviare il file video, causando disagi agli utenti.

Il problema sembra essere specifico dei file video memorizzati localmente sui dispositivi Android. Tali video incontrano difficoltà durante il processo di elaborazione all'interno dell'applicazione. È stato notato che anche i file video ricevuti da contatti che utilizzano iPhone, così come quelli scaricati da fonti esterne come Instagram, incontrano lo stesso problema quando si cerca di inoltrarli o inviarli ad altri contatti tramite WhatsApp. I file di altri formati e tipi di media, come le foto, non presentano problemi simili.

Sebbene l'entità del problema non sia ancora chiara, sembra che non tutti i dispositivi Android ne siano affetti. I test condotti su vari smartphone, compresi i modelli della serie Galaxy S, suggeriscono che il problema potrebbe non essere universale. Tuttavia, un'indagine più attenta ha circoscritto il bug all'ultima versione stabile (v2.24.9.34) e all'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp.

Una soluzione temporanea per risolvere il problema consiste nel tornare a una versione precedente di WhatsApp (v2.24.8.85) che, a quanto pare, consente agli utenti di continuare a inviare messaggi video sui loro smartphone Android senza riscontrare l'errore citato.

Mentre l'indagine su questo problema continua, si consiglia agli utenti di monitorare gli annunci ufficiali di WhatsApp relativi a eventuali aggiornamenti o patch in arrivo per risolvere questo bug.