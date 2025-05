Non solo più sottile, Galaxy Z Fold7 avrà anche display più grande e cornici ridotte

La continua evoluzione dei dispositivi pieghevoli di Samsung segna un nuovo capitolo con il Galaxy Z Fold7, che si preannuncia come un vero campione nel settore degli smartphone pieghevoli. Le recenti indiscrezioni rivelano un cambio di paradigma nel design che potrebbe rivoluzionare il concetto stesso di dispositivo pieghevole per l'azienda, concentrandosi su un aspetto che ha sempre rappresentato una sfida tecnica: lo spessore.

Il colosso coreano sembra aver finalmente trovato la formula per rendere i suoi dispositivi pieghevoli più eleganti e maneggevoli, rispondendo a una delle critiche più frequenti mosse a questa categoria di prodotti. Secondo fonti affidabili nel settore, il nuovo modello non si limiterà a essere più sottile del predecessore, ma potrebbe stabilire un vero e proprio record mondiale nella sua categoria, cambiando radicalmente l'esperienza d'uso quotidiana.

Le dimensioni sono state completamente ripensate rispetto alla generazione precedente, con un display interno che beneficerà di cornici significativamente ridotte, avvicinando finalmente l'estetica dei pieghevoli a quella dei tradizionali smartphone monoblocco.

Il leaker Ice Universe, noto per l'affidabilità delle sue anticipazioni sui prodotti Samsung, ha fornito dettagli precisi sulle dimensioni del nuovo dispositivo. Quando aperto, il Galaxy Z Fold7 misurerà 158,4 x 143,1 mm, risultando quindi più alto e più largo del suo predecessore Galaxy Z Fold6 (che trovate su Amazon), che si fermava a 153,5 x 132,6 mm. Interessante notare come il nuovo modello superi in dimensioni anche il Galaxy Z Fold SE lanciato l'anno scorso, che misurava 157,9 x 142,6 mm.

Ma il dato più sorprendente riguarda lo spessore: quando aperto, il Galaxy Z Fold7 dovrebbe raggiungere appena 3,9mm, un valore drasticamente inferiore ai 5,6mm del Fold 6 e ai 4,9mm del Fold SE. Quando chiuso, secondo le precedenti indiscrezioni, lo spessore complessivo dovrebbe attestarsi intorno ai 8,9mm, rendendo il dispositivo il pieghevole più sottile al mondo.

Questi miglioramenti non sono solo numeri su un foglio di specifiche, ma rappresentano un cambiamento sostanziale nell'esperienza d'uso. Un dispositivo più sottile significa maggiore maneggevolezza, minor ingombro in tasca e una sensazione premium al tatto che ha sempre rappresentato uno dei punti deboli dei pieghevoli rispetto agli smartphone tradizionali.

La vera rivoluzione si nasconde nei dettagli più piccoli

Le cornici attorno al display interno saranno anch'esse oggetto di una significativa riduzione, passando dai 1,9mm del Fold6 a circa 1mm nel nuovo modello. Anche il Galaxy Z Flip7, il fratello minore con design a conchiglia, beneficerà di questo miglioramento, con cornici che dovrebbero ridursi fino a 1,2mm. Questo intervento affronta finalmente uno degli aspetti in cui i pieghevoli sono sempre stati in ritardo rispetto agli smartphone tradizionali, offrendo un'esperienza visiva molto più immersiva.

Samsung sembra aver lavorato su ogni singolo dettaglio per rendere il Galaxy Z Fold7 non solo più sottile ma anche esteticamente più raffinato. La riduzione delle cornici contribuisce a dare al dispositivo un aspetto più moderno e premium, avvicinandolo all'esperienza visiva offerta dai flagship della serie S, da sempre caratterizzati da display edge-to-edge con cornici quasi invisibili.

Nonostante questi significativi cambiamenti nel design e nelle dimensioni, resta da vedere se Samsung affronterà anche altre criticità storiche dei pieghevoli, come l'autonomia della batteria. Secondo alcune fonti, l'azienda non avrebbe previsto un aumento della capacità della batteria per il nuovo modello, scelta che potrebbe suscitare perplessità considerando che la durata della batteria è sempre stata uno dei punti deboli dei dispositivi pieghevoli.

I fan dei prodotti Samsung non dovranno attendere molto per scoprire tutti i dettagli ufficiali. Il lancio del Galaxy Z Fold7, insieme al Galaxy Z Flip7, è previsto per l'inizio di luglio, con un evento che si terrà a New York. Questo segna un ritorno alla Grande Mela per la presentazione della serie pieghevole, dopo alcune edizioni tenute in altre location.

Con questi cambiamenti, Samsung dimostra di voler portare la tecnologia pieghevole a un nuovo livello di maturità, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e abituato all'eleganza e alla praticità degli smartphone tradizionali.