Nothing ear (1), svealto il prezzo di lancio: ANC a meno di 100 euro!

Manca sempre meno al giorno in cui verranno annunciati i nuovi auricolari true wireless Nothing ear (1) e l’azienda continua a deliziarci con diversi teaser e informazioni a riguardo.

Con l’ultimo comunicato stampa è stato finalmente annunciato il prezzo a cui gli ear (1) verranno proposti al pubblico e una delle funzioni più interessanti che avranno a disposizione per convincere gli utenti.

Nothing è la nuova azienda fondata da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus assieme a Pete Lau e precedentemente ex dipendente Oppo. Il brand è già riuscito a raccogliere diversi fondi da personaggi importanti nel panorama tech mondiale, come Tony Fadell (inventore dell’iPod), Casey Neistat (YouTuber) e Kevin Lin (co-fondatore di Twitch) oltre a farsi supportare da GV (ex Google Ventures).

L’azienda ha annunciato di voler lanciare il primo prodotto nel mese di luglio di quest’anno ed è stato confermato che si tratterà di un paio di auricolari true wireless.

Nothing ha pubblicato da poco la prima immagine teaser su Instagram che dovrebbe rappresentare le ear (1), anche se personalmente non riusciamo a sforzare così tanto la fantasia da riuscire a intravvederle nella grafica astratta. Se pensate di aver capito quale parte degli auricolari è mostrata nell’immagine fatecelo sapere con un commento!

Ecco la dichiarazione dell’azienda riguardo le Nothing ear (1):

“Oltre all’iconico design, Nothing ear (1) avrà un sistema di Active Noise Cancellation (ANC) allo stato dell’arte che utilizza tre microfoni ad alta definizione per portare la vostra musica, film e podcast al centro. Gli utenti possono aspettarsi un’esperienza premium, insieme a specifiche leader, come ANC, il tutto per 99 euro“.

Avete capito bene, le nuove cuffiette che saranno annunciate il 27 luglio prossimo durante l’evento di lancio Sound of Change costeranno solo 99 euro e avranno dalla loro un sistema di cancellazione attiva del rumore ANC.

Ora non ci resta che aspettare e attendere per scoprire in che modo Nothing riuscirà a scuotere il mercato in cui dominano le Apple AirPods e le Sony WH-1000XM4 sbaragliano la concorrenza con la loro cancellazione del rumore di altissimo livello.