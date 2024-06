Nothing Ear: gli auricolari con integrazione a ChatGPT sono al MINIMO STORICO! (-20€)

Gli amanti della tecnologia all'avanguardia alla ricerca di un paio di auricolari senza compromessi non possono farsi sfuggire i nuovi Nothing Ear. Questi sono infatti una diretta evoluzione dei Nothing Ear (2), e prendono il meglio dal precedente modello per ottimizzarlo ulteriormente, fornendo inoltre l'integrazione a ChatGPT. Il dispositivo è ora in sconto su Amazon al suo minimo storico, risultando disponibile a 129,00€ con uno sconto di 20€ rispetto al prezzo originale di 149,00€.

Auricolari Nothing Ear, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Nothing Ear sono il compagno perfetto per chi non vuole compromessi per i propri dispositivi, grazie a della tecnologia di punta, pensata per creare un'esperienza d'ascolto di alto livello in alta definizione e trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale. Troviamo infatti dei driver da 11mm in ceramica su misura, che migliorano quanto fatto con il precedente modello, ma non manca anche la cancellazione attiva del rumore intelligente, pensata per immergersi completamente nei propri ascolti con ben 3 livelli automatici.

La loro integrazione con ChatGPT è la ciliegina sulla torta, dato che consente agli utenti di interagire vocalmente con il proprio dispositivo in qualunque momento. Utilizzando l'app ufficiale è possibile personalizzare gli auricolari in vari aspetti, scegliendo ad esempio il profilo audio che si preferisce per delle riproduzioni senza compromessi. Con la possibilità di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente, presentando comunque una bassissima latenza, risultano l'ideale anche per il gaming.

La ricarica rapida rende le Nothing Ear un compagno ancora più affidabile, considerando inoltre che una singola carica permette di ascoltare fino a 10 ore di musica (con cancellazione attiva del rumore disabilitata), ed è possibile caricare la custodia anche con dispositivi wireless. Con la protezione da polvere e acqua gli auricolari si adattano perfettamente anche alle sessioni di sport, come jogging e allenamenti. Inoltre, per quanto diano il loro meglio in accoppiata con i telefoni targati Nothing, offrono la massima compatibilità bluetooth anche a tutte le altre piattaforme.

Il prezzo ridotto a 129,00€ rende le Nothing Ear un'opzione estremamente competitiva per chi cerca auricolari di alta qualità con funzioni avanzate e integrazioni tecnologiche di ultimo grido. Consigliamo vivamente l'acquisto per la loro eccellenza tecnica, l'innovazione nell'integrazione con ChatGPT, e la comodità d'uso per lunghe sessioni di ascolto.

Vedi offerta su Amazon