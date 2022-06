La data di lancio di Nothing phone (1) è confermata: il primo smartphone della società londinese fondata da Carl Pei verrà presentato ufficialmente il 12 luglio 2022 durante una diretta streaming in programma per le ore 4:00 PM BST (le 17 ora italiana).

Lo slogan dell’evento è Return to Instinct, indizio importante su cosa dovremmo aspettarci. In realtà si tratta di una headline in pieno stile Nothing, curiosa ed enigmatica al punto giusto. È probabile che l’allusione sia a un ritorno alla semplicità del mondo Android, obiettivo esplicito di Carl Pei & co. sin dalla fondazione di Nothing.

La headline “misteriosa” è posta su uno sfondo altrettanto astruso: sembrerebbe una macro di piume di uccelli, ma è difficile cogliere l’attinenza tra uno smartphone e una fotografia così naïf.

Insomma, l’unica (semi-)certezza è che Nothing phone (1) sarà un telefono minimal/essenziale e proprio per questo diverso da tutti gli altri. Nothing sembra prestare particolare attenzione all’aspetto estetico dei suoi dispositivi, motivo per cui ci aspettiamo uno smartphone curato sin nei minimi dettagli.

Per quanto il design sia importante, però, Nothing non trascura l’aspetto hardware/prestazioni: anzi, il suo obiettivo è proprio quello di produrre dispositivi belli esteticamente che siano allo stesso tempo altamente funzionali, mettendo in mostra la “bellezza grezza” della tecnologia.

Si pensi ad esempio alle Nothing ear (1), un paio di auricolari true wireless trasparenti con le componenti interne in bella vista; alcuni ritengono che il primo smartphone dell’azienda britannica sarà anch’esso trasparente, in ogni caso diverso dai prodotti a cui siamo abituati.

Per scoprire come sarà effettivamente il nuovo Nothing phone (1), non ci resta che aspettare l’evento fissato per il 12 luglio. L’evento sarà visibile online su Nothing.tech e sul canale YouTube ufficiale di Nothing. Per ricevere un reminder prima dell’inizio, è possibile inserire la propria e-mail a questo indirizzo, confermare di aver letto l’informativa sulla privacy e infine cliccare sul pulsante “Ricevi una notifica”.