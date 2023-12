Nothing Phone 2a, i prezzi trapelati lo fanno sembrare un affare

Mentre il mondo tecnologico attende con impazienza la prossima mossa di Nothing, l'azienda fondata dall'ex dirigente di OnePlus Carl Pei, cominciano a emergere fughe di notizie sul prossimo Nothing Phone 2a. Il noto leaker Roland Quandt ha recentemente fornito informazioni sui potenziali prezzi e sulle specifiche di questo dispositivo medio gamma, il cui lancio è previsto per il 2024.

Il prezzo indicato dal leaker è sicuramente interessante, secondo Quandt potrebbe essere inferiore a 400 euro. Questa previsione fa sorgere qualche dubbio, considerando che il Nothing Phone 1 è stato lanciato sul mercato a 469 euro. Se quanto trapelato è vero, il Phone 2a potrebbe presentarsi come un'alternativa più economica, con un prezzo inferiore rispetto ai modelli che l'hanno preceduto.

In termini di prestazioni, si dice che il prezzo di 400 euro garantisca una configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Tuttavia, per gli utenti che cercano un'esperienza più robusta, Quandt accenna alla possibilità di un modello di fascia più alta con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Queste specifiche sono in linea con gli standard consolidati di Nothing per i suoi smartphone.

Le opzioni di colore per il Nothing Phone 2a dovrebbero includere le classiche scelte del bianco e del nero, mantenendo una coerenza con l'attuale linea di prodotti di Nothing.

Segnate sul calendario la data del 27 febbraio 2024, perché Nothing ha in programma un evento durante il Mobile World Congress.

Nel corso del 2024 ci aspettiamo anche arrivino ulteriori informazioni riguardo a Nothing Phone 3, il prossimo smartphone di punta del brand.

Con l'inizio del conto alla rovescia per il MWC 2024, tutti gli occhi sono puntati su Nothing, in attesa di vedere se riuscirà ancora una volta a sconvolgere il mercato degli smartphone con il suo approccio innovativo e le sue offerte interessanti.