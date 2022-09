Amazon, oltre al lancio del nuovo lettore Kindle Scribe dotato di pennino, ha annunciato una nuova generazione di speaker Echo Dot, Echo Dot con orologio e Echo Studio.

I piccoli smart speaker guadagnano bassi due volte più profondi e sono dotati di un sensore di temperatura. Il fratello maggiore migliora la qualità del suono con la nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e l’estensione della gamma di frequenze supportate.

Gli Amazon Echo Dot di quinta generazione sono stati aggiornati dal colosso dell’e-commerce con nuove componenti. Troviamo nuovi speaker che permettono bassi più potenti e suoni più nitidi assieme a nuovi sensori di temperatura come sui modelli “Plus”.

Tale sensore permette l’integrazione con le Routine di Alexa, ad esempio per accendere in automatico il condizionatore quando si supera una certa temperatura.

I nuovi controlli gestuali permettono di interagire con gli Echo Dot semplicemente toccando la parte superiore dei piccoli altoparlanti intelligenti. È possibile per esempio mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata.

“Una vera e propria esperienza ambientale è quella che lavora dietro le quinte per semplificare la vita quotidiana dei nostri clienti ogni volta che ne hanno bisogno. Questa nuova generazione di dispositivi Echo è stata progettata con questa idea in mente” ha dichiarato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “Grazie all’audio potenziato e al design compatto, ognuno di questi nuovi dispositivi offre ai clienti tanti modi per rendere Alexa parte integrante della propria giornata. Inoltre, grazie ai nuovi sensori e alla tecnologia di Echo Dot ed Echo Dot con orologio, i clienti possono chiedere ad Alexa di fare ancora di più per loro”.