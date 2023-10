Offerta lancio sulle nuove Bose QuiteComfort. -70€ ma solo per pochi giorni!

Siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie wireless over-ear e non volete accontentarvi di un modello qualsiasi, bensì volete assicurarvi uno dei migliori sul mercato? In tal caso sarete felici di sapere che le nuovissime Bose QuietComfort sono già scontate di quasi 70,00€!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Parliamo di un modello appena uscito sul mercato, motivo per cui Bose ha deciso di proporle a un prezzo ridotto di 329,95€ invece di 399,95€. Trattandosi di una promozione di lancio, però, durerà pochi giorni, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l'occasione! Inoltre, potete trovarle in offerta anche su Amazon, dove sono disponibili a 349,95€.

Bose QuietComfort, chi dovrebbe acquistarle?

Bose è uno dei brand più noti per quanto riguarda cuffie e speaker e le QuietComfort rappresentano in pieno l'affidabilità e la qualità dell'azienda. Parliamo, dunque, di un paio di cuffie perfette per coloro che cercano un prodotto top di gamma, capace di offrire un audio con ben pochi paragoni sul mercato e dotato di tecnologie incredibilmente all'avanguardia.

In particolare, sono ideali per chi viaggia spesso nei mezzi pubblici e, dunque, si trova in ambienti affollati; potrete, infatti, sfruttare una delle migliori tecnologie di cancellazione del rumore che esistano, escludendo completamente tutti i rumori esterni e concentrandovi solo sulla vostra musica. Inoltre, anche l'autonomia fino a 24 ore e il design compatto vi torneranno particolarmente utile per portare con voi le cuffie, trasformandole in un compagno affidabile.

Tornando a parlare del prezzo, come vi abbiamo accennato parliamo di un modello appena uscito sul mercato e che, dunque, è per la prima volta soggetto a sconto. Difficilmente dopo questa promozione verranno nuovamente scontate nei prossimi mesi, probabilmente nemmeno in occasione del Black Friday di novembre, per cui vi consigliamo di approfittarne subito.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Bose dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su Bose

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!