One UI 7.0 sarà tutta nuova, Samsung si prepara a dare un nuovo look ai suoi smartphone

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung si starebbe preparando a introdurre significativi cambiamenti di design con il prossimo aggiornamento One UI 7.0, basato su Android 15.

Stando a quanto riportato dal noto leaker @UniverseIce, One UI 7.0 potrebbe rappresentare "la versione più cambiata nella storia di One UI". In particolare, Samsung starebbe lavorando a un rinnovamento completo dell'interfaccia utente, incluso un restyling delle icone delle app.

Si tratterebbe di una novità importante, considerando che Samsung modifica storicamente il design delle icone solo una volta ogni 5 anni circa. Tra le altre possibili novità anticipate ci sarebbe anche l'introduzione di un app drawer verticale.

Tempi di rilascio previsti

Secondo le previsioni, Samsung potrebbe avviare il programma beta di One UI 7.0 per la serie Galaxy S24 nei prossimi due mesi, estendendolo poi gradualmente ad altri modelli di fascia alta come i Galaxy S23.

La presentazione ufficiale di One UI 7.0 potrebbe avvenire durante la Samsung Developer Conference 2024, in programma il 3 ottobre. La versione stabile dell'aggiornamento potrebbe poi essere rilasciata tra ottobre e novembre 2024.

I dispositivi di fascia alta e media dovrebbero ricevere l'update entro la fine dell'anno, mentre per alcuni modelli di fascia medio-bassa l'aggiornamento potrebbe arrivare nel primo trimestre del 2025.

Le novità attese

Oltre al rinnovamento grafico, One UI 7.0 potrebbe portare diverse nuove funzionalità:

Miglioramenti all'assistente Bixby con funzioni di AI generativa

Nuove opzioni per la personalizzazione dell'interfaccia

Ottimizzazioni delle prestazioni e della durata della batteria

Funzioni avanzate per la privacy e la sicurezza

Samsung sembra quindi intenzionata a rendere One UI 7.0 un aggiornamento molto più sostanziale rispetto alle ultime versioni, che avevano introdotto cambiamenti limitati. L'obiettivo è probabilmente quello di rinnovare l'esperienza utente dei dispositivi Galaxy per renderli ancora più competitivi sul mercato.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli ufficiali nelle prossime settimane, quando Samsung dovrebbe avviare il programma beta e svelare maggiori informazioni sulle novità in arrivo.