OnePlus 13R, adesso che scusa avete per non comprarlo? | Recensione

OnePlus ha iniziato il 2025 con il botto, lanciando il suo nuovo smartphone di punta, il OnePlus 13, accompagnato dalla variante OnePlus 13R. Quest'ultimo promette di essere una scelta intelligente per gli utenti che vogliono un prodotto di fascia alta ma non vogliono spendere cifre esagerate, offrendo un mix di prestazioni elevate, un comparto fotografico migliorato e un'autonomia davvero impressionante.

Sembra che l'azienda abbia ascoltato tutte le richieste più insistenti dagli utenti e abbia preparato uno smartphone apposta per loro. Più batteria, più potenza, più qualità delle foto, display piatto e prezzo di un flagship del 2016. E adesso che scusa avete?

A qualcuno piace piatto

Il OnePlus 13R si presenta con un design che, pur mantenendo alcuni elementi distintivi del brand, introduce interessanti novità. Le due colorazioni disponibili, Astral Trail (quella che abbiamo noi) e Nebula Noir, sono ispirate a elementi naturali e conferiscono al dispositivo un aspetto elegante e raffinato. Secondo il marchio, Astral Trail, con la sua delicata sfumatura argentea, evoca la luce riflessa dai corpi celesti, mentre Nebula Noir, un nero profondo e intenso, richiama l'immensità del cielo notturno.

La scocca posteriore perfettamente piatta, realizzata in vetro, offre una piacevole sensazione al tatto grazie alla texture a cerchi concentrici che partono dal modulo fotografico, oltre a una maggiore resistenza ai graffi rispetto alle precedenti generazioni. A proteggere il display troviamo un pannello Corning Gorilla Glass 7i, anch'esso perfettamente piatto.

Il telaio in alluminio, oltre a contribuire alla robustezza dello smartphone, ne esalta il design premium. Gli angoli leggermente arrotondati e le linee pulite creano un'estetica moderna e minimale, piacevole alla vista e comoda da impugnare. A differenza di OnePlus 13 e della serie 12, dunque, per questo modello l'azienda ha voluto offrire agli utenti un dispositivo che richiama alcuni elementi del design di Apple. Se questo è un bene o un male, lascio a voi deciderlo. Io, personalmente, lo trovo un design un po' noioso e preferisco le curve gentili ma dall'aspetto premium di smartphone come Oppo Find X8 Pro.

Apprezzo moltissimo la scelta di una finitura opaca sia per le cornici che per la scocca, usare OnePlus 13R senza cover è un piacere e non ci si deve continuamente preoccupare di pulirlo. In mano lo smartphone siede comodo, i bordi piatti sono leggermente smussati sugli spigoli per non risultare taglienti o fastidiosi.

I tasti fisici, posizionati lungo i bordi del dispositivo, sono facilmente raggiungibili e offrono un feedback tattile preciso e soddisfacente. Un elemento distintivo del design OnePlus, l'Alert Slider, è presente anche sul 13R. Questo piccolo interruttore fisico, posizionato sul lato sinistro del dispositivo, consente di passare rapidamente e facilmente tra tre modalità di notifica: silenzioso, vibrazione e suoneria. Si tratta di una soluzione pratica e intuitiva, apprezzata da molti utenti OnePlus per la sua immediatezza.

La vibrazione del OnePlus 13R è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo motore di vibrazione offre un feedback aptico più preciso e raffinato, contribuendo a rendere l'esperienza d'uso ancora più piacevole. Che si tratti di digitare sulla tastiera, di giocare o di ricevere una notifica, la vibrazione risulta delicata ma ben percepibile, senza essere invadente.

Per quanto riguarda l'impermeabilità, il OnePlus 13R è certificato IP65. Questo significa che il dispositivo è protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua, ma non è completamente impermeabile. È quindi sconsigliato immergere lo smartphone in acqua o esporlo a getti d'acqua pressurizzata.

Tutta la qualità di un vero flagship

Il OnePlus 13R vanta un display che supera le aspettative, offrendo un'esperienza visiva di alto livello. Il pannello ProXDR da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K (1264 x 2780 pixel) e refresh rate a 120Hz, è un vero piacere per gli occhi. Le cornici che lo circondano sono incredibilmente sottili e quasi perfettamente simmetriche.

Nonostante una risoluzione leggermente più bassa, mantiene tutte le più importanti caratteristiche dello schermo di OnePlus 13. Per esempio, il pannello è comunque di tipo LTPO 4.1: ciò significa che può regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento anche solo di una parte del display per risparmiare energia. Presenti anche le tecnologie RadiantView, Aqua Touch 2.0 e Glove Mode.

La luminosità HBM di 1600 nit e quella di picco di 4500 nit, inoltre, assicurano un'ottima visibilità anche in condizioni di luce solare diretta, un aspetto fondamentale per chi utilizza lo smartphone all'aperto, o durante la visione di contenuti video HDR.

OnePlus ha prestato grande attenzione anche alla salute degli occhi degli utenti. Il display del 13R è certificato TÜV Rheinland Eye Care 4.0, a garanzia di un'esperienza visiva confortevole anche dopo un utilizzo prolungato. La tecnologia di attenuazione della luce blu riduce l'affaticamento degli occhi, mentre la modalità lettura adatta la temperatura del colore dello schermo per simulare la luce naturale, rendendo la lettura più piacevole.

Il lettore di impronte digitali, integrato direttamente sotto il display, è di tipo ottico invece che a ultrasuoni come nel fratello maggiore. Poco male, si è sempre rivelato veloce e preciso, in linea con gli altri sensori di questo tipo sul mercato. La posizione del sensore è un po' troppo in basso per i miei gusti ma ci si fa velocemente l'abitudine.

Il OnePlus 13R è una vera e propria potenza in termini di hardware, offrendo una combinazione di componenti di altissimo livello che lo posizionano in competizione con i flagship dello scorso anno. Il cuore pulsante del dispositivo è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 3, il processore di punta di Qualcomm del 2024, realizzato con un processo produttivo a 4nm.

Questo chip garantisce prestazioni eccezionali in ogni ambito, dal multitasking più intenso al gaming più esigente, offrendo al contempo un'efficienza energetica migliorata rispetto alla generazione precedente. Non è lo Snapdragon 8 Elite, ma ne passerà di tempo prima che si possa sentire la differenza, se non in casi molto estremi.

Ad affiancare il processore troviamo ben 12GB di RAM LPDDR5X, la tipologia di memoria più veloce e performante attualmente disponibile. Questa enorme quantità di RAM consente di gestire un elevato numero di applicazioni in background senza alcun rallentamento, garantendo un multitasking fluido e senza interruzioni, oltre a garantire sufficiente spazio per l'utilizzo di algoritmi IA on-device.

Per l'archiviazione dei dati, il OnePlus 13R offre 256GB di memoria interna UFS 4.0, lo standard migliore del momento che garantisce velocità di lettura e scrittura eccezionali. Grazie a questa combinazione di hardware, il OnePlus 13R è in grado di gestire con disinvoltura qualsiasi attività, offrendo un'esperienza d'uso sempre fluida, reattiva, immediata.

La gestione del calore è buona anche grazie alla presenza di una camera di vapore da 9925 mm². Nonostante in alcuni test il throttling abbassi le prestazioni di una percentuale maggiore rispetto al modello precedente, il OnePlus 12R, i punteggi nei benchmark dopo il rallentamento sono comunque maggiori (o simili) a quelli del vecchio modello. Anche nel peggiore dei casi, dunque, si ha tra le mani un prodotto nettamente più performante. Le prestazioni sono persino superiori se paragonate a quelle di OnePlus 12 che ha lo stesso identico chip.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test OnePlus 13R 2184 6520 1807138 8535 (32,45 fps) 8641 - 5773 (66,8%) 4825 (28,89 fps) 4963 - 3428 (69,1%) OnePlus 13 3043 9302 2259205 11723 (44,58 fps) 11808 - 7534 (63,8%) 6492 (38,88 fps) 6751 - 4440 (65,8%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) OnePlus 12R 1106 4215 1325556 5395 (20,52 fps) 5396 - 5368 (99,5%) 3684 (22,06 fps) 3671 - 2471 (67,3%) OnePlus 12 964 4811 1601520 8576 (32,61 fps) 8602 - 4729 (55%) 4749 (28,44 fps) 4820 - 2727 (56,6%)

OnePlus 13R offre tutto ciò che ci si aspetta da uno smartphone di fascia alta per quanto riguarda la connettività. Il supporto al 5G su entrambe le SIM garantisce velocità di connessione elevatissime, mentre il Wi-Fi 7 offre una connessione stabile e veloce anche quando in casa i dispositivi connessi sono tanti, a patto di avere un punto di accesso compatibile. Il Bluetooth 5.4 consente di collegare cuffie, altoparlanti e altri dispositivi wireless in modo rapido e affidabile. Non manca il supporto all'NFC, utile per i pagamenti contactless e la condivisione di file, e alla eSIM.

Sul fronte audio, il OnePlus 13R offre un'esperienza sonora di buon livello, grazie agli altoparlanti stereo. Il suono è chiaro e potente, con una buona separazione dei canali. La qualità audio è adeguata per la riproduzione di musica, la visione di film e le videochiamate.

Batteria di nuova generazione, impossibile lamentarsi!

La batteria al silicio-carbonio è uno dei punto di forza più grandi del OnePlus 13R. Con una capacità di 6.000mAh, si tratta di una delle unità più capienti che si possono trovare su uno smartphone di fascia alta, superando quasi tutti i flagship del 2024 e posizionandosi allo stesso livello di OnePlus 13. Questo si traduce in un'autonomia eccezionale, che consente di utilizzare lo smartphone per per due giorni di fila, anche con un utilizzo relativamente intenso, senza doversi preoccupare di rimanere a secco. Nell'utilizzo classico quotidiano lo smartphone si scarica leggermente prima di OnePlus 13 in quanto il processore è appena meno efficiente, ma si tratta di differenze minime. Il modello più costoso, però, consuma di più quando spinto al 100%, bilanciando di fatto le cose.

Quando arriva il momento di ricaricare, la tecnologia SuperVOOC a 80W permette di fare il pieno di energia in tempi record. In soli 52 minuti è possibile ricaricare completamente la batteria, un risultato davvero impressionante. La potenza di ricarica è leggermente inferiore a quella di OnePlus 12R, che poteva contare su 100W massimi, ma vista la ottima autonomia di OP13R non ci si può lamentare.

Tra le funzioni mancanti rispetto ad alcuni concorrenti, segnaliamo l'assenza della ricarica wireless. Si tratta di una caratteristica che alcuni utenti potrebbero considerare importante ma che, in questo caso, non è essenziale a sopravvivere alla giornata. Sarebbe stato forse davvero troppo chiedere anche la compatibilità con i nuovi accessori magnetici di OnePlus 13 a questo prezzo.

Un passo avanti deciso nella fotografia

OnePlus 13R si presenta con un comparto fotografico rinnovato rispetto al suo predecessore, con l'obiettivo di offrire un'esperienza fotografica e video di alto livello. Sul retro del dispositivo troviamo una tripla fotocamera, composta da un sensore principale Sony LYT-700 da 50MP, un teleobiettivo con sensore Samsung ISOCELL S5KJN5 da 50MP con zoom ottico 2x e una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP.

Il sensore principale Sony LYT-700 è un componente di ultima generazione, caratterizzato da una maggiore capacità di catturare la luce rispetto al sensore IMX890 utilizzato nel modello precedente. Questo si traduce in foto più luminose, nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il teleobiettivo, invece, permette di realizzare ritratti con un piacevole effetto bokeh e di zoomare un po' sui soggetti senza perdere troppo dettaglio. Infine, la fotocamera ultra-grandangolare è ideale per catturare paesaggi e scene ampie, offrendo un campo visivo più esteso, anche se ha una qualità decisamente più bassa rispetto alle altre due.

OnePlus ha lavorato anche sugli algoritmi di elaborazione delle immagini, introducendo lo stesso Dual Exposure Algorithm del modello di punta. Questa tecnologia combina una breve esposizione, per catturare i contorni nitidi dei soggetti, con una lunga esposizione, per aggiungere dettagli di luce e colore. Il risultato sono foto più bilanciate e ricche di dettagli, anche in condizioni di luce difficili. Non solo, l'algoritmo permette di catturare di soggetti in rapido movimento e numerose foto in sequenza senza perdita di qualità.

OnePlus 13R integra una fotocamera frontale da 16MP, incastonata in un piccolo foro centrale nel display. Questa fotocamera si rivela un'ottima alleata per selfie, videochiamate e vlog, offrendo immagini di buona qualità in diverse condizioni di luce, seppur non ai livelli del fratello maggiore.

Grazie al sensore di discreta qualità e agli algoritmi di elaborazione delle immagini, i selfie risultano sufficientemente nitidi e dettagliati, con una buona riproduzione dei colori della pelle. La fotocamera frontale supporta anche la modalità ritratto, che sfoca lo sfondo per mettere in risalto il soggetto, creando un effetto professionale.

Sul fronte video, OnePlus 13R è in grado di registrare video in 4K@60fps con le due fotocamere principali, offrendo una qualità delle immagini più che buona. La stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) contribuisce a ridurre le vibrazioni, garantendo video abbastanza fluidi e stabili. Curiosamente non si possono registrare video con la fotocamera grandangolare (non c'è proprio il pulsante per accedere alla lente) e la fotocamera frontale ha una risoluzione massima di 1080p@30fps. Assente anche qualsiasi tipo di registrazione video HDR.

Tra le funzioni fotografiche del OnePlus 13R, segnaliamo la modalità Livephoto, che cattura una breve animazione prima e dopo lo scatto di una foto, simile alla Live Photo di Apple.

L'esperienza OnePlus che ci si aspetta

OnePlus 13R arriva sul mercato con OxygenOS 15, skin basata su Android 15. Questa nuova versione del sistema operativo di OnePlus si presenta più leggera e fluida che mai, con animazioni scattanti e un'interfaccia utente rifinita per una maggiore intuitività. L'esperienza d'uso è piacevole e reattiva, con una navigazione tra le schermate e le app che risulta fluidissima e senza intoppi.

L'intelligenza artificiale è profondamente integrata in OxygenOS 15 e si manifesta in diverse funzionalità. Al Detail Boost, ad esempio, migliora la nitidezza delle immagini, mentre Al Unblur rimuove la sfocatura dalle foto mosse. Al Reflection Eraser, invece, elimina i riflessi indesiderati dagli scatti. Queste funzioni, basate su algoritmi di apprendimento automatico, agiscono per ottimizzare la qualità delle foto senza richiedere alcun intervento tedioso e difficile da parte dell'utente.

Un'altra interessante applicazione dell'IA è la funzione Intelligent Search, che permette di effettuare ricerche all'interno di tutti i file presenti sul dispositivo utilizzando il linguaggio naturale. Ad esempio, è possibile cercare "quanto ho speso per il traghetto" e il sistema identificherà le ricevute corrispondenti se presenti in memoria. Questa funzione semplifica notevolmente la ricerca di informazioni, rendendola più intuitiva e veloce.

OxygenOS 15 introduce anche Al Notes, una funzione che utilizza l'IA per organizzare e gestire le note in modo intelligente. Al Notes è in grado di riconoscere il contenuto delle note, categorizzarle automaticamente e suggerire tag pertinenti.

Nel complesso, OxygenOS 15 è un sistema operativo maturo e completo che offre un'esperienza d'uso fluida e intuitiva. L'integrazione di funzionalità IA è buona e non invadente, cosa che lo rende una soluzione interessante per gli utenti che cercano uno smartphone in grado di semplificare e migliorare la produttività e la gestione delle informazioni.

OnePlus promette per il 13R almeno 4 anni di aggiornamenti di Android e 6 anni di patch di sicurezza.

Conclusioni

OnePlus 13R si conferma un degno erede della tradizione del brand, offrendo un mix convincente di prestazioni, design e funzionalità a un prezzo molto competitivo di 769 euro. Questo smartphone si rivolge a un pubblico esigente, che cerca un dispositivo in grado di gestire con disinvoltura qualsiasi attività, dal multitasking più intenso al gaming più impegnativo, senza rinunciare a un'esperienza d'uso piacevole grazie a un display di qualità altissima e a un'autonomia di prim'ordine. Persino il comparto fotografico è stato migliorato notevolmente rispetto al modello dello scorso anno.

Uno dei principali punti di forza del OnePlus 13R è quindi sicuramente il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Pur offrendo caratteristiche da vero top di gamma, il 13R si posiziona in una fascia di prezzo relativamente accessibile, rendendolo una scelta allettante per chi cerca il massimo delle prestazioni senza spendere una fortuna. Costa appena poco di più di un Samsung Galaxy S24 uscito lo scorso anno, con specifiche che sono però quasi tutte superiori.