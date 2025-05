Galaxy S26 avrà una nuova fotocamera, era ora!

L'era dei sensori fotografici riciclati sta per terminare in casa Samsung. Dopo anni di fedeltà al sensore ISOCELL GN3, introdotto con la serie Galaxy S23 e rimasto inalterato anche nei modelli successivi, il colosso coreano sembra finalmente pronto a rinnovare il comparto fotografico della sua linea di punta. Le indiscrezioni, seppur ancora premature considerando che parliamo di dispositivi previsti per il 2026, suggeriscono un cambiamento per il modello base Galaxy S26, che potrebbe essere equipaggiato con un sensore principale completamente nuovo, pur mantenendo la risoluzione di 50 megapixel.

Le informazioni, rivelate dai colleghi di GalaxyClub, arrivano con largo anticipo rispetto al tradizionale ciclo di lancio dell'azienda coreana, ma offrono uno spiraglio di novità per gli appassionati di fotografia mobile. Nonostante manchino ancora dettagli tecnici specifici sul nuovo sensore, l'abbandono del GN3 rappresenterebbe una svolta significativa nella strategia hardware di Samsung, che negli ultimi anni aveva preferito concentrare le innovazioni fotografiche solo sui modelli Ultra (come Galaxy S25 Ultra che trovate su Amazon), lasciando praticamente invariate le fotocamere dei modelli base e Plus.

Il nuovo sensore, pur conservando la risoluzione di 50MP come il predecessore, dovrebbe offrire caratteristiche tecniche superiori. Seguendo la tradizione Samsung, è altamente probabile che si tratti di un componente sviluppato internamente sotto il brand ISOCELL GN, forse non ancora annunciato ufficialmente. Questo potrebbe significare migliori prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, una gamma dinamica più ampia o dimensioni dei pixel ottimizzate per catturare più luce.

Se consideriamo l'approccio storico dell'azienda, è logico supporre che il medesimo sensore troverà posto anche nel Galaxy S26+, dato che tradizionalmente i modelli base e Plus condividono le stesse specifiche fotografiche. Tuttavia, le recenti indiscrezioni sul possibile abbandono della variante Plus gettano un'ombra di incertezza su questo scenario. Da anni si vocifera della possibile eliminazione del modello intermedio, e stavolta i rumors parlano di un potenziale Galaxy S26 Edge che potrebbe rimpiazzare il Plus nel 2026.

La decisione di aggiornare il sensore principale dopo diverse generazioni potrebbe essere una risposta alle crescenti critiche ricevute dagli utenti e dalla stampa specializzata. In un mercato dove concorrenti come Xiaomi, Oppo e Honor aggiornano regolarmente i loro sistemi fotografici, la staticità di Samsung sui modelli non-Ultra aveva iniziato a far storcere il naso agli appassionati di fotografia mobile, nonostante l'azienda coreana sia paradossalmente uno dei maggiori produttori mondiali di sensori fotografici.

Le tempistiche di questi cambiamenti seguono il tradizionale calendario Samsung, che vede solitamente il lancio dei nuovi flagship della serie S all'inizio dell'anno. Per il Galaxy S26 dovremo attendere i primi mesi del 2026, ma come sempre accade nel mondo della tecnologia mobile, è probabile che nei prossimi mesi emergeranno progressivamente nuove indiscrezioni che completeranno il quadro delle specifiche dei futuri dispositivi.

Resta da vedere se questo aggiornamento rappresenterà un reale salto di qualità o un semplice refresh marginale. Ciò che appare certo è che, dopo anni di immobilismo, Samsung sembra finalmente pronta a rinnovare l'esperienza fotografica anche dei suoi modelli base, non limitandosi più a riservare le innovazioni più significative solo all'ammiraglia Ultra della serie.