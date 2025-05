Il nuovo Xiaomi Pad 7 Ultra potrebbe battere tutti i concorrenti

Il settore dei dispositivi mobili sta per accogliere un nuovo protagonista nel panorama dei processori di fascia alta. A soli due giorni dall'annuncio ufficiale, le indiscrezioni sul nuovo chipset XRING 01 di Xiaomi si moltiplicano, rivelando dettagli interessanti sul suo debutto nel mercato. Secondo numerose fonti, questo innovativo processore farà il suo esordio il 22 maggio, equipaggiando inizialmente due dispositivi di punta dell'azienda cinese: uno smartphone e un tablet. Particolarmente atteso è il Xiaomi 7 Pad Ultra, un dispositivo che promette di ridefinire gli standard della categoria con specifiche tecniche impressionanti e un design ultraslim che punta a sfidare direttamente la serie iPad Pro M4 di Apple (che potete trovare su Amazon).

Il nuovo tablet di Xiaomi si distinguerà immediatamente per il suo display OLED da 14 pollici, una dimensione considerevole che lo posiziona tra i più grandi nel segmento dei tablet premium. Nonostante l'ampio schermo, il dispositivo manterrà un profilo sorprendentemente sottile, con uno spessore di appena 5,1 millimetri – praticamente identico a quello dell'iPad Pro da 13 pollici con chip M4. Le cornici attorno al display saranno ridotte all'essenziale, misurando solo 3,95 millimetri, per massimizzare la superficie utile dello schermo.

Potenza e autonomia alle stelle

Ciò che renderà veramente speciale il Xiaomi 7 Pad Ultra sarà il suo cuore pulsante: il nuovo processore XRING 01. I primi benchmark trapelati su Geekbench 6 mostrano prestazioni che si avvicinano notevolmente a quelle del potentissimo Snapdragon 8 Elite, confermando l'approccio decisamente premium adottato da Xiaomi per questo dispositivo. Il chipset, prodotto utilizzando il processo a 3 nanometri di seconda generazione di TSMC, promette non solo prestazioni eccellenti ma anche un'efficienza energetica superiore.

Nonostante il suo profilo ultra-sottile, il tablet ospiterà una batteria monumentale da 12.000 mAh, supportata da una tecnologia di ricarica rapidissima a 120W. Questa combinazione permetterà di ricaricare completamente l'enorme batteria in tempi sorprendentemente ridotti, risolvendo uno dei problemi tipici dei dispositivi con ampie batterie. La gestione energetica avanzata del processore XRING 01, unita alla capiente batteria, lascia presagire un'autonomia eccezionale, potenzialmente da record per la categoria.

Con un peso di 609 grammi, il Xiaomi 7 Pad Ultra si posiziona nella media per un dispositivo di queste dimensioni. L'esperienza d'uso sarà ulteriormente arricchita dal supporto per tastiera e penna, trasformando il tablet in una potenziale alternativa ai notebook tradizionali.

Il processore XRING 01 non sarà esclusiva del nuovo tablet. Secondo le indiscrezioni, lo stesso chipset equipaggerà anche lo Xiaomi 15S Pro, confermando la strategia dell'azienda di utilizzare la propria tecnologia proprietaria su più dispositivi della gamma premium. Sebbene i dettagli su prezzi e disponibilità del Xiaomi 7 Pad Ultra rimangano ancora sconosciuti, l'imminente presentazione del 22 maggio svelerà probabilmente tutte le caratteristiche hardware del dispositivo, insieme alle strategie di lancio nei vari mercati globali.