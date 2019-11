OnePlus 8 Pro avrà un display a 120 Hz?

OnePlus 8 torna ad essere il protagonista di alcuni rumor. Un recente tweet del noto leak Max J. fa riferimento ad un probabile display a 120 Hz per la variante Pro. Ciò significherebbe un ulteriore passo avanti per l'azienda cinese di Pete Lau.

Nei giorni scorsi siamo riusciti ad avere un’idea più o meno chiara del design del nuovo OnePlus 8. Un video render diffuso su YouTube ci ha infatti permesso di conoscere alcune delle sue caratteristiche, tra queste il display edge-to-edge, che torna oggi ad essere il protagonista.

La recente notizia diffusa dal noto leak Max J. tramite il social Twitter, ha colto tantissimi utenti alla sprovvista dal momento che è ben conosciuto per vari rumor inerenti agli smartphone di casa Samsung. Il post condiviso sul web non mostra alcun accenno a Samsung o OnePlus, bensì menziona “Be a Pro” accompagnato da un’immagine “120 Hz”.

Nonostante la citazione al OnePlus non sia del tutto esplicita, a dare la conferma è stata una serie di commenti in cui viene smentito il riferimento ad un dispositivo Samsung e fatto un accenno al colosso cinese. OnePlus 7 Pro è stato uno dei primi dispositivi top di gamma a vantare di una frequenza di aggiornamento a 90 Hz. L’ottimizzazione a 120 Hz potrebbe dunque essere un passo avanti, e non è da escludere che l’azienda ci stia già lavorando per l’implementazione sui prossimi dispositivi che dovrebbe svelare già nella prima parte del 2020. Il passaggio dai 90 ai 120 Hz potrebbe spingere anche altri produttori ad offrire un decisivo miglioramento delle qualità nei loro device. In ogni caso, non ci resta che attendere ulteriori dettagli.