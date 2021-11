OnePlus Black Friday: il momento migliore per acquistare i prodotti del brand

Sin dagli albori OnePlus ha sempre valorizzato e supportato la propria community, una delle più attive e presenti in ambito Android. Non è difficile sul forum imbattersi in richieste di assistenza di alcuni utenti con altri che tempestivamente lo aiutano a risolvere il problema.

In concomitanza dell’avvicinamento al periodo dell’anno in cui si svolge il Black Friday, l’azienda cinese ha deciso di erigere delle interessanti offerte per far si che i propri prodotti siano scontati e maggiormente appetibili a più tasche possibile.

A partire da oggi potete visitare il sito OnePlus ed ottenere sconti fino a 200 euro per l’ottimo OnePlus 8T e la stessa cifra per il top di gamma 9 Pro. Inoltre anche la versione standard di quest’ultimo gode di uno sconto interessante che può arrivare fino a 150 euro (a seconda dalla configurazione). All’appello è presente anche OnePlus Nord che taglia il suo prezzo di 130 euro rispetto al suo listino originale.

Ma le offerte non terminano qui perché la società ha deciso di scontare anche OnePlus Nord 2 5G, la quale il taglio può arrivare fino a 50 euro. Nord CE 5G stessa sorte, rispetto al listino standard riceve un taglio di 50 euro.

Passando agli accessori segnaliamo che le OnePlus Buds Pro possono essere scontate di 10 euro rispetto al loro prezzo originale. Con le Buds Z invece lo sconto è maggiore e arriva fino a 30 euro mentre le Bullets Wireless Z fino a 25.

C’è anche OnePlus Watch, al momento primo ed unico smartwatch dell’azienda che viene scontato di 20 euro. Gli accessori come zaini, t shirt, custodie e vetri protettivi per il display, bottiglie, eccetera sono scontati fino al 50%.

Le offerte sopra elencate sono raggiungibili sul sito OnePlus e dureranno un mese. E se ciò non bastasse, potete tenere d’occhio anche i seguenti link perché potrebbero riservare delle sorprese nel periodo del Black Friday: