Assieme al nuovo top di gamma per questo 2023, il OnePlus 11, l’azienda ha annunciato anche un nuovo paio di auricolari TWS dotati di cancellazione del rumore attiva. Si tratta di un modello di fascia media che non vuole convincere gli utenti tanto con un prezzo accessibile, per quanto vedremo comunque ragionevole, quanto per la sua qualità e ricchezza in termini di funzionalità.

I OnePlus Buds Pro 2 puntano quindi a scontrarsi direttamente con i vari modelli di AirPods di Apple, i Pixel Buds Pro di Google, i Galaxy Buds Pro 2 di Samsung e i vari Huawei FreeBuds, molto apprezzati dall’utenza.

Un design facile da amare

Il case per la ricarica ed il trasporto delle OnePlus Buds Pro 2 ha una forma molto simile a quella dello scorso anno. Si tratta di una piccola scatoletta rettangolare arrotondata agli angoli e lievemente bombata sulle facce dall’area maggiore, mentre sono perfettamente piatti i lati. La costruzione è solida e la plastica opaca di cui è composta la scatoletta non trattiene affatto sporco o ditate, anche se ha una finitura che sicuramente nel tempo mostrerà l’usura.

Il coperchio si apre incernierato sul lato lungo. Essendo davvero leggero e privo di qualsiasi componente al suo interno, sembra abbastanza delicato e prono a rompersi se sottoposto a pressione nella direzione sbagliata, ovvero spingendolo oltre i 90° ai quali normalmente si arresta. Da chiuso, tuttavia, è l’esatto opposto e mai mi sono preoccupato di eventuali danni anche sedendomi incautamente con Bud Pro 2 nella tasca posteriore dei pantaloni.

Nella parte frontale è presente una piccola rientranza in prossimità del punto di congiunzione tra case e coperchio che facilita l’apertura. Sotto di essa un LED di stato RGB. Le OnePlus Buds Pro 2 sono davvero facili da infilare e sfilare dalla tasca, hanno dimensioni contenute e non è mai stato un problema trovare un posto dove trasportarle per averle sempre a portata di mano.

Sul retro del case è presente una porta USB Tipo-C dedicata alla ricarica. All’interno si trova il tasto funzione per attivare l’accoppiamento Bluetooth con le cuffie, anche se con i più recenti smartphone Android non avrete mai la necessità di premerlo (poi spiegheremo il perché).

Il posizionamento degli auricolari all’interno del case è molto intelligente. È davvero facile afferrarli per l’utilizzo ma anche riporli una volta che l’uso delle cuffiette non è più necessario grazie a dei forti magneti.

Come si indossano e controllano?

Anche i OnePlus Buds Pro 2, esattamente come la loro custodia, sono estremamente simili al modello dello scorso anno. Hanno un design in-ear con uno stelo allungato metallizzato che contrasta in modo molto elegante con la colorazione opaca della parte superiore dell’auricolare. Nella confezione sono presenti gommini di diverse misure per permettere agli utenti di ottenere il miglior isolamento passivo possibile, anche se io come con quasi tutte le TWS che ho provato mi sono trovato subito a mio agio con la misura media già montata dalla fabbrica.

Gli auricolari sono estremamente leggeri, compatti e comodi da indossare per lungo tempo. Non è mai stato faticoso e non mi ha mai causato dolori all’orecchio scaricare completamente la batteria dei OnePlus Buds Pro 2. Nonostante non dispongano di un’aletta per agganciarle al padiglione auricolare, le cuffiette di OnePlus rimangono ben salde nell’orecchio se il gommino scelto riesce a fare presa come si deve.

Per questo motivo, ma anche per garantire il miglior isolamento acustico passivo e la giusta qualità del suono, l’applicazione di controllo degli auricolari dispone di una funzione “Test fit” per verificare la scelta del gommino più adatto.

Gli auricolari si comandano utilizzando dei comandi a pressione sullo stelo, in modo simile alle prime AirPods Pro. Si può mappare dall’app un’azione per una pressione singola, e altre per due o tre pressioni, anche diverse tra i due auricolari. Purtroppo la lista delle azioni disponibili non è poi così lunga e non è possibile controllare il volume se non raggiungendo lo smartphone (o il dispositivo sorgente). Questo è forse l’unico grande passo falso dei OnePlus Buds Pro 2.

Suono, ANC e autonomia

Il suono degli auricolari è ricco e corposo, con bassi potenti ma non esagerati e alti sufficientemente chiari. Il sistema a doppio driver (11 mm + 6 mm) non raggiunge la qualità e l’ampio soundstage delle ottime Sony WF-1000XM4 o delle AirPods Pro di seconda generazione ma si avvicinano pericolosamente.

La cancellazione attiva del rumore ANC, la quale elimina il rumore ambientale fino a 48dB, è sicuramente migliore di quella delle AirPods Pro di prima generazione ma lontana dall’eccellente ed a oggi inarrivabile seconda generazione delle TWS di Apple. È presente una modalità trasparenza che amplifica i suoni circostanti ma, cosa che reputo più importante e che in alcuni modelli manca, si può anche scegliere di non utilizzare né ANC né trasparenza, ripiegando sul solo isolamento passivo.

Supportano la connettività Bluetooth 5.3 tramite la quale possono trasmettere l’audio con i codec AAC, SBC, LC3 e LHDC 4.0. Non si tratta di un modello di auricolari in grado di sfruttare codec lossless come quelli di Qualcomm, ma la soluzione studiata da OnePlus in collaborazione con Dynaudio è più che adeguata per una qualità del suono più che degna di questa fascia di prezzo.

Le OnePlus Buds Pro 2 sono ottime anche per le chiamate: gli interlocutori sono sempre riusciti a capirmi chiaramente, anche in luoghi pubblici piuttosto rumorosi come il MWC di Barcellona. Se telefonate spesso in luoghi affollati come ristoranti o caffetterie, le OnePlus Buds Pro 2 sono un’ottima scelta.

Le cuffiette sono dotate di una batteria da 60mAh l’una, mentre la custodia ha altri 520mAh extra. Hanno un’autonomia di massimo 9 ore se utilizzate senza ANC, un risultato davvero buono, con la custodia che è in grado di fornire ulteriori 30 ore. Questi valori scendono a 6 ore e 19 ore con ANC attivo, comunque niente male!

Quando la custodia deve essere ricaricata, è possibile collegarla tramite USB Tipo-C o utilizzare la ricarica wireless, scelta curiosa se si considera che il recente top di gamma del brand, OnePlus 11, non supporta la ricarica Qi e non può quindi nemmeno aiutarvi a ricaricare gli auricolari in caso di emergenza.

Funzioni esclusive e app

Il collegamento allo smartphone è facilitato dall’ottimo sistema Fast Pair di Google, ma nel caso il vostro dispositivo non lo supportasse (o non funzionasse, anche se per esperienza personale posso dire che non ha avuto problemi con gli smartphone abilitati alla funzione che ho provato per ora) potete sempre utilizzare il tasto all’interno del case per attivare la visibilità Bluetooth.

Utilizzando uno smartphone OnePlus le impostazioni e la gestione degli auricolari sono integrate nello smartphone, mentre per tutti gli altri è necessario scaricare l’applicazione HeyMelody di Oppo.

Ciò che differenzia i OnePlus Buds Pro 2 dalla marea di altri concorrenti sul mercato, soprattutto quelli proposti a prezzi più competitivi, è la ricchezza di funzionalità utili e in grado di fare la differenza per il giusto utente.

Per fare alcuni esempi è possibile utilizzare un profilo ANC personalizzato in base alla forma del proprio canale uditivo, generare un profilo audio personalizzato (Golden sound) e modificare manualmente l’equalizzazione utilizzando 5 preset Dynaudio oppure creandone di nuovi con il comodo EQ a 6 bande. La modalità di gioco riduce leggermente il bitrate del suono (e quindi la qualità, anche se di poco) per migliorare la latenza, anche se giocando con questa modalità disattivata non ne ho sentito la mancanza.

La modalità Zen Mode Air aiuta a concentrarsi o rilassarsi riproducendo del rumore bianco. È possibile attivare la modalità direttamente dagli auricolari senza che siano nemmeno collegati allo smartphone, tuttavia bisogna prima trasferire i file dell’audio scelto dall’app alle cuffie con un processo che a mio parere è abbastanza tedioso.

La tecnologia Audio Switching, inoltre, permette di connettere le OnePlus Buds Pro 2 a due dispositivi Android simultaneamente e di spostare l’audio da un dispositivo all’altro senza dover cambiare ogni volta le impostazioni Bluetooth.

Purtroppo l’uso della qualità audio HiRes e l’audio spaziale sono attualmente limitati all’uso con uno smartphone OnePlus, sinceramente un’occasione persa per il brand.

Conclusioni

Gli auricolari TWS OnePlus Buds Pro 2 sono molto belli esteticamente, leggeri e comodi da indossare. Suonano molto bene, hanno un’ottimo sistema ANC e una buona autonomia, c’è davvero poco di cui potersi lamentare se non la mancanza dei controlli per il volume.

Il prezzo non è adatto a tutti, per 179,00 euro riescono però a posizionarsi al di sotto di soluzioni quali le Pixel Buds Pro di Google, che comunque battono sotto ogni aspetto, e a tutte le AirPods di Apple, anche se il modello Pro di seconda generazione è di certo superiore. A differenza di queste ultime, tuttavia, i OnePlus Buds Pro 2 sono compatibili sia con gli smartphone Android che con gli iPhone di Apple, permettendo l’uso di quasi tutte le funzioni su entrambe le piattaforme compreso l’aggiornamento del firmware.

Li differenzia dalla massa l’ampio parco di funzionalità che però vorremmo vedere implementate per l’utilizzo anche quando collegati a prodotti non OnePlus.