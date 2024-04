Ora potete comprare gli auricolari più riparabili del mondo, costano 149 euro

In un'epoca in cui i gadget tecnologici sembrano avere una durata di vita più breve che mai, Fairphone emerge come un faro di speranza per gli amanti della sostenibilità e gli appassionati di tecnologia. Mentre il mercato inonda i consumatori di auricolari usa e getta, Fairphone sta sconvolgendo lo status quo con il lancio di Fairbuds, un rivoluzionario modello di auricolari TWS (True Wireless Stereo) che privilegia la riparabilità e la longevità.

I Fairbuds, a differenza delle loro controparti, sono progettati per sfidare la cultura dell'usa e getta che affligge l'industria elettronica. Con un'attenzione particolare alla riparabilità, Fairphone garantisce agli utenti la possibilità di sostituire facilmente sette parti di ricambio, tra cui la batteria degli auricolari, l'anello in silicone, gli inserti auricolari e persino i componenti della custodia di ricarica. Questa filosofia non solo estende la durata del prodotto, ma si allinea anche all'impegno di Fairphone di ridurre i rifiuti elettronici.

Ciò che distingue i Fairbuds non è solo la loro riparabilità, ma anche la loro durata. A differenza degli auricolari convenzionali, che spesso si guastano nel giro di un anno, i Fairbuds vantano batterie sostituibili sia negli auricolari che nella custodia di ricarica modulare, promettendo una maggiore longevità. Inoltre, gli utenti hanno la comodità di ordinare un singolo auricolare di ricambio in caso di perdita o danneggiamento, riducendo ulteriormente gli sprechi inutili.

A sostegno della fiducia nel prodotto, Fairphone offre una generosa garanzia di tre anni sui Fairbuds, assicurando ai consumatori la loro affidabilità e durata. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Fairphone nel fornire non solo tecnologia innovativa, ma anche soluzioni sostenibili a beneficio sia dei consumatori che del pianeta.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Pur dando priorità alla riparabilità e alla sostenibilità, le Fairbuds non scendono a compromessi sulle prestazioni. Dotate di driver da 11 mm con rivestimento in titanio e tre microfoni per auricolare, offrono una qualità del suono impressionante e funzionalità avanzate di cancellazione del rumore. Sono dotate di Bluetooth 5.3 e sono certificate IP54.

Al prezzo di 149 euro, le Fairbuds hanno un prezzo competitivo se si considera la loro riparabilità e le loro caratteristiche. Disponibili nei classici colori bianco e nero, soddisfano un'ampia gamma di preferenze.