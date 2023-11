OnePlus compie 10 anni, il nuovo top di gamma arriva a dicembre

Il produttore di smartphone cinese, OnePlus, ha annunciato l'evento per celebrare il suo decimo anniversario il prossimo 4 dicembre, durante il quale svelerà il tanto atteso OnePlus 12. La conferma arriva direttamente dal capo di OnePlus China, Li Jie Louis, che promette un evento memorabile. In aggiunta, sembra che ci sarà anche il debutto di OnePlus Ace 3, con la possibilità che venga commercializzato in India e altri mercati globali come OnePlus 12R. Vediamo cosa sappiamo finora sui due dispositivi.

Fondata da Pete Lau e Carl Pei il 16 dicembre 2013, OnePlus è pronta a celebrare i suoi dieci anni nel settore degli smartphone. L'evento è fissato per il 4 dicembre alle 19:00 ora locale, come indicato dal poster dell'annuncio condiviso su Weibo.

Nel frattempo, di seguito i dettagli emersi finora sulle possibili caratteristiche del OnePlus 12.

Specifiche Attese di OnePlus 12:

Display: Ci si aspetta un ampio schermo da 6,82 pollici con tecnologia LTPO AMOLED, risoluzione 2K PRoXDR, calibrazione singolo pixel BOE, un chip display OPPO P1, e un foro per la fotocamera. Il pannello ha ottenuto un prestigioso grado A+ sul benchmark DisplayMate.

Processore: Sotto la superficie, dovremmo trovare il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, accompagnato dalla GPU Adreno.

Memoria: OnePlus 12 potrebbe offrire un impressionante supporto fino a 24 GB di RAM e un'ampia capacità di archiviazione interna pari a 1 TB.

Batteria: Per quanto riguarda l'alimentazione, ci si aspetta una batteria robusta da 5.400 mAh, supportata da una ricarica cablata da 100W e la possibilità di ricarica wireless a 50W.

Software: Il dispositivo dovrebbe operare su OxygenOS basato su Android 14.

Fotocamere: Sul retro, ci aspettiamo un sistema di fotocamere di alta qualità con un sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP con OIS, affiancato da un sensore ultrawide Sony IMX581 da 50 MP e una lente zoom teleobiettivo da 64 MP 3x con OIS.

Per quanto riguarda OnePlus Ace 3, noto anche come OnePlus 12R in alcuni mercati, sembra essere un dispositivo altrettanto promettente.

Possibili Specifiche di OnePlus Ace 3 (o OnePlus 12R):