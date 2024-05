Microsoft ha appena corretto il peggior difetto di Word

Microsoft Word introduce un'innovazione che promette di rivoluzionare la modalità di importazione dei testi all'interno dei documenti. Come ben saprete, spesso incollando un testo su Word risulta viene fuori pasticcio, dato che il software di testo della suite Microsoft non modifica automaticamente la formattazione per conformarla al foglio di lavoro.

Con il prossimo aggiornamento di Word i testi copiati sul documento appariranno sempre con la stessa formattazione del testo originale.

Da oggi però, la voce "Unisci formattazione" (già presente ma non impostata di default) comparirà come impostazione predefinita in modo da fornire un testo fedele all'originale, senza simboli ostrogoti e caratteri "alieni". Questa novità, annunciata sul blog ufficiale di Micosoft, mira proprio a mantenere l'impaginazione del documento originale, evitando le fastidiose alterazioni di formattazione che si verificavano in precedenza.

Ma non è tutto: "Unisci formattazione" permette di conservare elementi come testo in grassetto e sottolineato, nonché le strutture di elenchi e tabelle; al contempo, adatta aspetti visivi quali famiglia, dimensione e colore del font al documento di destinazione. Questo approccio dovrebbe risolvere definitivamente i problemi di integrazione di testi esterni, preservando la coerenza estetica dei documenti.

Sebbene la possibilità di selezionare la modalità "Unisci formattazione" fosse già presente, finora non era possibile impostarla come opzione di default. Gli utenti che preferiscono mantenere la vecchia impostazione "Mantieni formattazione originale" possono comunque modificarla accedendo a File > Opzioni > Avanzate > Taglia, copia e incolla, e selezionando poi dal menu a discesa Incolla da altri programmi l'opzione desiderata.

Inoltre nel 2022, Microsoft ha introdotto il supporto alla combinazione di tasti Control + Shift + V, che permette di incollare testo nel documento senza portare alcuna formattazione, ulteriore passo avanti verso una gestione più fluida e intuitiva della composizione dei testi.