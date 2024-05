Portatevi Internet in vacanza con il router portatile Netgear Nighthawk! (-13%)

Il router portatile Netgear Nighthawk, ideale per coloro che cercano connettività e sicurezza fuori casa, è ora disponibile su Amazon a soli 349,99€, rispetto al prezzo originale di 399,99€. Questo significa un risparmio del 13% sull'acquisto. Compatibile con tutte le SIM 4G, questo modem 4G portatile garantisce velocità di download fino a 1 Gbps, a seconda dell'operatore e della copertura. Con la capacità di collegare fino a 20 dispositivi, presenta una batteria a lunga durata di 5040 mAh e un utile display touch da 2.4 pollici che mostra dati utili come l'utilizzo dei dati e la potenza del segnale, facendo di esso una soluzione ideale per mantenere una connessione sicura e veloce in movimento.

Router portatile 4G Netgear Nighthawk, chi dovrebbe acquistarlo?

Il router portatile Netgear Nighthawk è la soluzione ideale per professionisti in continuo movimento che necessitano di una connessione Internet affidabile e veloce, indipendentemente dalla loro ubicazione. Grazie alla sua compatibilità universale con le SIM 4G, questo dispositivo garantisce velocità di download fino a 1Gbps, a seconda della copertura dell'operatore, soddisfacendo così le esigenze di chi richiede prestazioni elevate per il lavoro remoto, lo streaming di contenuti in alta definizione o la partecipazione a videoconferenze senza interruzioni. Inoltre, rappresenta una sicurezza aggiuntiva per coloro che richiedono una connessione continua, agendo come una linea di backup per la connessione domestica in caso di malfunzionamenti.

Per gli utenti che danno priorità alla sicurezza dei dati e alla privacy, il router porta una tranquillità aggiuntiva creando reti private, permettendo di collegare fino a 20 dispositivi in modo sicuro. La sua batteria a lunga durata da 5040mAh non solo assicura ore di utilizzo ininterrotto, ma permette anche di ricaricare altri dispositivi, rendendolo un compagno di viaggio insostituibile. Il display touch da 2,4 pollici offre un controllo intuitivo e immediato sullo stato della connessione, l'utilizzo dati e altre informazioni di rete cruciali.

Al prezzo di 349,99€, rispetto al prezzo originale di 399,99€, il router portatile Netgear Nighthawk rappresenta una scelta affidabile per chi necessita di una connessione Internet mobile veloce e sicura, con la comodità di un dispositivo portatile. La sua batteria a lunga durata, le elevate prestazioni di velocità e la funzionalità di backup lo rendono particolarmente raccomandabile per professionisti in movimento e per chiunque necessiti di accesso internet costante fuori casa.

Vedi offerta su Amazon