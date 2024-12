OnePlus Open 2: i primi render spuntano online

Nuovi render, trapelati online nelle scorse ore, mostrano un possibile design più sottile per il prossimo OnePlus Open 2, successore del popolare smartphone pieghevole OnePlus Open.

Un report di Smartprix ha condiviso le immagini del presunto OnePlus Open 2, rivelando un design simile al modello precedente ma con alcune differenze chiave. La disposizione circolare delle fotocamere sembra essere mantenuta, ma con una diversa configurazione dei sensori. Lo schermo interno appare molto simile, mentre le dimensioni esterne sembrano essere leggermente aumentate.

L'OnePlus Open 2 potrebbe essere uno degli smartphone pieghevoli più sottili in commercio.

La novità più significativa riguarda lo spessore del dispositivo, che secondo le indiscrezioni potrebbe scendere sotto i 10 mm, rendendolo uno degli smartphone pieghevoli più sottili sul mercato. Questo potrebbe migliorare notevolmente l'ergonomia e la portabilità del dispositivo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il report suggerisce l'adozione del nuovo processore Snapdragon 8 Elite, accompagnato da 16 GB di RAM e 256 GB di storage, con le ovvie versioni con storage più ampio come opzioni disponibili in. fase di acquisto. Lo schermo principale potrebbe misurare 8 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, mentre quello esterno passerebbe a 6,4 pollici.

Nonostante le anticipazioni sul design, rimangono dubbi sulla data di lancio effettiva del dispositivo. Alcune fonti indicavano un'uscita all'inizio del 2025, mentre voci più recenti parlano di luglio 2025, con addirittura una finestra di lancio per il mercato globale alla fine del prossimo anno.

L'OnePlus Open originale ha ricevuto ottime recensioni per il suo design innovativo, le funzionalità multitasking e l'ottima autonomia, posizionandosi ai vertici della classifica degli smartphone pieghevoli. Con questi miglioramenti, OnePlus punta a consolidare ulteriormente la sua posizione in questo segmento di mercato in rapida crescita, puntando a spodestare i nomi più blasonati con un prodotto di indubbia qualità.