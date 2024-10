OnePlus Open 2 sarà il pieghevole da volere? Batteria enorme, ricarica wireless e fotocamere di qualità

Il nuovo modello di smartphone pieghevole di OnePlus, il OnePlus Open 2, promette innovazioni significative rispetto al suo predecessore, tra cui il supporto alla ricarica wireless e una batteria più capiente. Nonostante il suo design estremamente sottile, ci si aspetta che il dispositivo superi i rivali come il Pixel 9 Pro Fold e l'Honor Magic V3 in termini di sottigliezza.

Una delle mancanze più evidenti del OnePlus Open (su Amazon a prezzo interessante) originale era l'assenza di ricarica wireless, una caratteristica piuttosto attesa per un dispositivo altrimenti molto avanzato. Questa lacuna sarà colmata nel OnePlus Open 2, come riportato da Digital Chat Station su Weibo. Il modello avrà una batteria notevolmente più grande, passando dai 4.805mAh dell'originale a 5.700mAh. Questo supera non solo altri smartphone pieghevoli sul mercato, ma anche molti smartphone tradizionali. Voci indicano che OnePlus 13 avrà una batteria da 6.000mAh.

Il OnePlus Open 2 rappresenterà un significativo passo avanti nel mondo degli smartphone pieghevoli

Le specifiche tecniche includono anche il nuovo processore Snapdragon 8 Elite e tre fotocamere da 50MP ciascuna. Ulteriori dettagli rivelano una porta USB-C 'personalizzata', sebbene questa informazione possa essere frutto di una traduzione non accurata dal cinese.

L'aggiunta di una tecnologia di batteria avanzata, come quella al silicio-carbonio utilizzata da Honor per il suo Magic V3, potrebbe essere uno dei fattori che permettono una capacità tanto elevata nonostante il design sottile. Questi miglioramenti rispetto al modello precedente potrebbero rendere il OnePlus Open 2 uno dei migliori smartphone pieghevoli sul mercato una volta lanciato.

Inoltre, OnePlus ha confermato il lancio della beta di Android 15 per 16 dispositivi entro l'arrivo del 2025 e si dice introdurrà caratteristiche come la ricarica wireless magnetica per OnePlus 13 con apposito case, oltre a uno strumento di condivisione con dispositivi iPhone. Questi sviluppi sono testimonianza dell'impegno continuo del brand a innovare e migliorare l'esperienza utente con i loro dispositivi.