Risparmia 100€ sul tablet OnePlus e scegli il tuo regalo esclusivo

Quando OnePlus ha realizzato il suo primo tablet, ha puntato a creare un prodotto di fascia alta, offrendolo a un prezzo competitivo, richiamando i tempi d'oro dei suoi primi smartphone Android. Oggi, tramite lo store ufficiale, il tablet è disponibile con uno sconto di 100€, portando il prezzo a 399€. Inoltre, è possibile scegliere tra uno dei seguenti omaggi inclusi: il OnePlus Folio Case, il OnePlus Stylo o l'adattatore OnePlus SUPERVOOC 80W Type-A.

OnePlus Pad, chi dovrebbe acquistarlo?

Il OnePlus Pad rappresenta una soluzione ideale per coloro che cercano un tablet performante, in grado di soddisfare sia esigenze di intrattenimento che di produttività. Grazie al suo chipset MediaTek Dimensity 9000, accoppiato a 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna UFS 3.1, questo tablet si rivolge agli utenti più esigenti, che richiedono fluidità e reattività sia in ambito lavorativo sia durante il tempo libero.

Il display da 11 pollici con risoluzione 2,8K e supporto Dolby Vision assicura una qualità visiva di primo livello, ideale per chi ama guardare contenuti multimediali di alta qualità come film, serie TV e videogiochi. Inoltre, le peculiarità come il pennino OnePlus Stylo e la OnePlus Magnetic Keyboard, pur essendo accessori venduti separatamente, ampliano le potenzialità del dispositivo, trasformandolo in un vero e proprio strumento di lavoro mobile per designer, studenti e professionisti che necessitano di prendere appunti o redigere documenti con efficienza e praticità.

L'autonomia garantita dalla batteria da 9510 mAh con supporto alla ricarica rapida è la ciliegina sulla torta per chiunque cerchi un tablet capace di accompagnarli per tutta la giornata senza necessità di ricariche frequenti. In sintesi, il OnePlus Pad si propone come il tablet ideale per chi non vuole compromessi in termini di prestazioni, autonomia e versatilità, offrendo un eccellente equilibrio tra lavoro e divertimento.

