Open Fiber, altri 11 miliardi stanziati per il Piano Italia a 1 Giga

La roadmap del nuovo piano industriale di Open Fiber prevede altri investimenti per circa 11 miliardi nel periodo compreso tra il 2022 e il 2031. 15 in totale, dunque, i miliardi da impiegare/impiegati a partire dalla nascita dell’azienda per ridurre il divario digitale nel nostro Paese. In particolare, entro il 2023 verranno completati tutti gli interventi in banda ultralarga nei Comuni delle aree bianche, mentre la copertura Vhcn (Very High Capacity Network) verrà estesa nelle aree grigie e si prevede un’ulteriore spinta anche per le aree nere.

Parlando ancora in termini di numeri, saranno 24 milioni le unità immobiliari coperte dalle nuove reti. “In pochi anni Open Fiber è passata dalla fase di start-up a un ruolo di leader in Italia ed Europa nello sviluppo di reti interamente in fibra ottica”, commenta soddisfatto l’amministratore delegato di Open Fiber Mario Rossetti. “Con il forte sostegno degli azionisti e solide partnership con i principali operatori, siamo pronti a completare la copertura di città, piccoli comuni e aree industriali, offrendo un contributo decisivo agli obiettivi del Piano Italia 1 Giga”, dichiara ancora Rossetti.

Gli investimenti saranno coperti da finanziamenti per 7,2 miliardi di euro, dall’equity e dalla generazione di cassa. La marginalità prevista a fine piano supera il 75%, con più di 2 miliardi di euro di ricavi. Il break even (EBITDA al netto degli investimenti) è previsto per il 2026.

L’accordo di finanziamento è stato siglato con i seguenti istituti di credito: Banco Bpm, Banco Santander, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Ing Bank, Intesa, Société Générale e Unicredit. “Il finanziamento […] – fa sapere l’azienda in una nota – è il più grande mai realizzato in EMEA per investimenti in reti di telecomunicazioni”. Per quanto riguarda gli accordi commerciali, invece, sono circa 200 gli operatori nazionali e internazionali ad aver stipulato un patto con Open Fiber.