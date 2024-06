Oppo AI metterà l'intelligenza artificiale nelle mani di tutti

OPPO, una delle principali aziende nel settore degli smart device, ha annunciato un ambizioso progetto per rendere l'intelligenza artificiale generativa accessibile a un numero sempre maggiore di utenti, presentando la nuova OPPO AI.

Con l'obiettivo di raggiungere circa 50 milioni di utenti entro la fine del 2024, OPPO si propone di portare le tecnologie AI avanzate su tutta la sua gamma di smartphone, non solo sui modelli di punta. Questo annuncio, segna un passo decisivo, e importante, verso la democratizzazione dell'AI nei dispositivi mobili.

OPPO sta lavorando in stretta collaborazione con numerosi leader del settore tecnologico, quali Google, MediaTek e Microsoft, per garantire un'esperienza "AI Phone" di alta qualità.

Questa collaborazione strategica mira a ottimizzare l'integrazione delle tecnologie IA nei dispositivi OPPO, migliorando la connettività, la produttività e la creatività degli utenti.

In particolare, la partnership con Google prevede l'integrazione della famiglia LLM Google Gemini nella serie OPPO Reno12 e nella prossima generazione di Flagship, Find X.

Questo permetterà di offrire funzionalità quali la suite AI Toolbox, la quale include AI Writer e AI Recording Summary. Inoltre, la collaborazione con MediaTek, si concentra sull'ottimizzazione dei chip per migliorare l'efficienza computazionale e l'archiviazione nei modelli top di gamma di OPPO.

Grazie alla partnership con Microsoft, infine, i futuri smartphone OPPO saranno dotati di capacità avanzate per la conversione vocale, e testuale, migliorando la connettività tra AI desktop e smartphone.

Negli ultimi dieci anni, OPPO ha depositato oltre 5.000 brevetti relativi a funzioni ainnovative nel campo dell'intelligenza artificiale, di cui circa il 70% specificamente legati all'imaging AI. Dal 2020, l'azienda è stata pioniera nello sviluppo dei propri Large Language Models e di grandi modelli di visione e tecnologia multimodale. Un esempio significativo è l'implementazione di un LLM con 7 miliardi di parametri presenti direttamente sui dispositivi OPPO, una prima assoluta nel settore degli smartphone.

Quest'anno, OPPO ha introdotto oltre 100 nuove funzionalità di AI generativa nei suoi smartphone, mirate a migliorare sia la produttività che la creatività degli utenti.

Tra queste innovazioni, spiccano l'OPPO AI Eraser, che permette di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto, generare artificialmente i contenuti mancanti, ricostruendo i dettagli più piccoli e andando a eliminare quei fastidiosissimi micro artifici grafici, facilitando la creazione di contenuti visivi, e testuali, sui social media.

L'impegno di OPPO nel rendere l'AI accessibile a tutti si inserisce in un contesto di mercato in rapida crescita. Secondo il recente report IDC "Time to Democratise the Impact of AI Tech", le spedizioni di smartphone AI nella fascia sotto i 1000 dollari cresceranno del 250% nel 2024, raggiungendo le 35 milioni di unità.

Questo dato evidenzia il potenziale enorme di una diffusione più ampia delle tecnologie AI generative attraverso gli smartphone, migliorando le esperienze quotidiane in ambiti come l'intrattenimento e la produttività.

Con i nostri sforzi e il nostro impegno incessante, OPPO mira a rendere gli AI Phone accessibili a tutti. Entro la fine di quest'anno, prevediamo di portare le funzioni di IA generativa a circa 50 milioni di utenti. Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Service di OPPO

Guardando al futuro, OPPO prevede che l'evoluzione dagli smartphone tradizionali ai telefoni AI continuerà a trasformare l'esperienza mobile.

Crediamo che il sistema operativo intelligente sarà integrato con AI Agents e supporterà l'interazione multimodale, mentre i servizi di terze parti saranno forniti in modo più flessibile. Questo comporterà una trasformazione completa e una ristrutturazione dell'ecosistema dei telefoni AI. Darren Chen, Director of AI Technology Strategy di OPPO

OPPO, con il suo impegno a democratizzare l'IA sugli smartphone, si pone come leader nell'innovazione tecnologica e nella collaborazione strategica. Rendendo le tecnologie IA avanzate accessibili a un numero sempre maggiore di utenti, OPPO sta contribuendo a trasformare il modo in cui le persone interagiscono con i dispositivi mobili, migliorando la produttività e stimolando la creatività.

Con un futuro promettente davanti, l'azienda continua a sviluppare esperienze avanzate attraverso innovazione e collaborazione, accogliendo con entusiasmo l'arrivo della nuova era di smartphone basati sull'IA.