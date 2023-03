Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di qualità e, ovviamente, volete risparmiare un bel po’ approfittando delle Offerte di Primavera Amazon, allora vi suggeriamo di non perdervi questa offerta, perché relativa ad un paio di auricolari non solo di qualità, ma anche e soprattutto acquistabili a meno di 20 euro!

Stiamo parlando degli ottimi auricolari Oppo Enco Buds2, molto apprezzati per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo, ed oggi ulteriormente convenienti grazie a questo sconto che, abbassando il prezzo dagli originali 49,99€ a soli 19,99€, rende questi auricolari una delle migliori scelte possibili per chi cerca auricolari di marca ad un prezzo più che conveniente.

Compatti ma potenti, dotati di un suono pulito e privo di distorsioni, gli auricolari Oppo Enco Buds2 dispongono di due ottimi driver da 10 mm e con un diaframma placcato in titanio, capaci di garantire un suono cristallino e nitido, con bassi profondi ed appaganti, anche qualora le tracce in ascolto non fossero in altissima definizione.

I risultati, in termini acustici, sono sorprendenti, anche grazie alle loro camere sonore, disegnate per enfatizzare la qualità del suono, così da offrire il meglio della riproduzione sia che si tratti di musica, o anche solo di un podcast. Non a caso questi particolari auricolari si sono guadagnati una certa fama su Amazon, motivo per cui il prezzo qui proposto non andrebbe affatto sottovalutato.

Dotati di un sistema di cancellazione attiva del rumore, e di comodi controlli touch, le Oppo Enco Buds2 godono anche di un’ottima batteria, in grado di garantire fino a 7 ore di riproduzione senza interruzioni, che si estendono addirittura a 28 grazie all’ottima custodia di ricarica.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo e, per questo, vi suggeriamo di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto. Allo stesso modo, vi suggeriamo di tenere sempre sotto controllo anche la pagina che Amazon sta dedicando alle sue offerte di Primavera, così da restare aggiornatissimi su tutte, ma proprio tutte, le offerte di questi giorni.

