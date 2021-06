Oppo Enco Free2 e Enco Buds sbarcano in Italia, ok il prezzo è giusto?

Gli auricolari true wireless (TWS) Oppo Enco Free2, realizzati in collaborazione con Dynaudio, e Oppo Enco Buds, dotati di connettività Bluetooth di ultima generazione, arrivano ufficialmente in Italia a dei prezzi sicuramente interessanti.

Due prodotti che si posizionano in due diverse fasce di prezzo sul mercato ma che siamo sicuri riusciranno a convincere moltissimi utenti.

Le Oppo Enco Free2 sono caratterizzate da una nuova tecnologia di cancellazione del rumore (ANC) in grado di modificare in modo intelligente la curva di soppressione in base alla struttura del canale uditivo dei singoli utenti.

L’esperienza audio migliorata accessibile grazie ad un’equalizzatore di suoni personalizzato può essere attivata dall’applicazione per la gestione delle cuffie HeyMelody. È possibile utilizzare anche le cuffie come controllo remoto per l’applicazione fotocamera del proprio smartphone.

La cancellazione del rumore delle Oppo Enco Free2 raggiunge un valore massimo di 42dB, ottimo per eliminare i rumori a bassa frequenza come quelli solitamente presenti nel traffico o in metropolitana.

I tre microfoni posti sugli auricolari permettono di registrare la voce in modo chiaro e cristallino anche negli ambienti rumorosi mentre la modalità Trasparenza amplificherà i suoni ambientali che circondano l’utente. Dynaudio ha collaborato con Oppo per migliorare la cancellazione del rumore riducendo la perdita di qualità solitamente associata con l’attivazione della funzione.

Dal punto di vista estetico, le Oppo Enco Free2 si distinguono per il proprio rivestimento dall’aspetto lucido e metallico. L’azienda promette fino a 30 ore di riproduzione calcolando la batteria del case di ricarica, risultato ottenuto sfruttando le ottimizzazioni della connessione Bluetooth 5.2.

“Siamo orgogliosi di poter arricchire ulteriormente il nostro ecosistema con prodotti audio pensati per rispondere al meglio ai diversi stili di vita dei nostri utenti. Infatti, Oppo Enco Free2 e Oppo Enco Buds riflettono il costante lavoro di ricerca e innovazione che da sempre ci contraddistingue, con l’obiettivo finale di offrire device al passo con i tempi, in grado di soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, sempre più dinamici e connessi. Come leader nel settore degli smartphone, sappiamo quanto sia fondamentale oggi avere accesso a un’esperienza audio coinvolgente, reattiva e affidabile, anche in movimento” ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer Oppo Italia.

Le Oppo Enco Buds hanno un design meno classico e non dispongono di uno stelo che fuoriesce dall’orecchio dell’utente. La costruzione di questi auricolari li rende leggeri e compatti, mentre la certificazione IP54 contro l’ingresso di acqua e polvere le rende adatte ad ogni momento della giornata, anche allo sport.

Combinando la batteria delle Enco Buds con quella del case per il trasporto e la ricarica, l’azienda dichiara fino a 24 ore di autonomia. La ricarica veloce permette di recuperare un’ora di riproduzione in soli 15 minuti.

Anche questo modello dispone della connettività Bluetooth 5.2, la quale permette un raggio di connessione di 10 metri e una sincronizzazione binaurale (tra i due auricolari) a bassa latenza.

I driver da 8mm garantiscono una buona risposta anche alle basse frequenze, con un suono risultate ricco di bassi. Oppo Enco Buds hanno un sistema di cancellazione del rumore intelligente in chiamata per far risaltare al meglio la voce dell’utente.

Gli auricolari Oppo Enco Buds e Oppo Enco Free2 saranno disponibili a breve su Amazon.it e nelle prossime settimane nei migliori negozi di elettronica di consumo. Oppo Enco Buds nella colorazione White a un prezzo consigliato al pubblico di 59,90 euro, mentre Oppo Enco Free2 saranno disponibili nelle colorazioni White e Black a un prezzo consigliato al pubblico di 129,90 euro.