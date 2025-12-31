OPPO si prepara a lanciare il Find N6 nel 2026, proseguendo la sua strategia di foldable sempre più sottili ma tecnicamente ambiziosi. Il dispositivo pieghevole del produttore cinese punterà su un sostanziale potenziamento fotografico e su una batteria ancora più capiente, confermando l'intensificarsi della competizione in un segmento dove Samsung, Honor e gli stessi marchi cinesi si sfidano a colpi di millimetri di spessore e milliampere-ora. Dopo il Find N5, che ha rappresentato uno dei pieghevoli più interessanti del 2025 nonostante l'ombra del Galaxy Z Fold 7, Oppo sembra determinata a non lasciare terreno alla concorrenza.

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, il Find N6 manterrà le dimensioni degli schermi della generazione precedente: 8,12 pollici per il display interno e 6,62 pollici per quello esterno. La vera novità sta nell'ottimizzazione del telaio, che dovrebbe portare il peso complessivo a 225 grammi, alleggerendo ulteriormente un dispositivo già competitivo sul fronte della portabilità.

Il comparto energetico segna un deciso passo avanti. La batteria del Find N6 dovrebbe attestarsi tra i 5.800 e i 6.000 mAh, superando i già notevoli 5.600 mAh del modello attuale. Si tratta di un incremento significativo in un formato dove ogni millimetro di spessore conta, e dove la sfida principale resta proprio bilanciare autonomia e ingombro. Considerando i consumi dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 che animerà il dispositivo, questo margine aggiuntivo potrebbe tradursi in un'autonomia di tutto rispetto anche con utilizzo intenso.

La fotocamera posteriore adotterà un sensore da 200MP, affiancato da due moduli da 50MP, mentre le fotocamere frontali saliranno a 20MP su entrambi i display

Sul fronte fotografico, Oppo sembra voler alzare l'asticella con l'integrazione di un sensore da 200MP nel comparto posteriore. Non è ancora chiaro se questo modulo ad altissima risoluzione verrà impiegato come fotocamera principale o come teleobiettivo, ma in entrambi i casi rappresenterebbe un salto qualitativo rispetto alla configurazione triple 50MP del Find N5. I due sensori aggiuntivi rimarranno da 50MP, mantenendo una certa coerenza con l'approccio multi-camera equilibrato della generazione precedente.

Le fotocamere anteriori, integrate nei display interno ed esterno, passeranno dagli 8MP del Find N5 ai 20MP del Find N6, garantendo una qualità superiore per videochiamate e selfie. Un dettaglio interessante è l'aggiunta di un sensore multispettrale da 2MP, probabilmente destinato a migliorare la precisione cromatica e l'elaborazione delle immagini in condizioni di luce complesse.

La configurazione hardware si completa con 12GB o 16GB di RAM e storage fino a 1TB, specifiche ormai standard nella fascia premium ma comunque indispensabili per gestire il multitasking avanzato che i pieghevoli promettono. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 dovrebbe garantire prestazioni di punta, anche se bisognerà verificare come Oppo gestirà il thermal management in un telaio così sottile.

La data di lancio del Find N6 non è stata ancora ufficializzata, ma seguendo il calendario del predecessore è lecito aspettarsi un'uscita nei primi mesi del 2026. Resta da vedere se Oppo deciderà finalmente di ampliare la distribuzione internazionale del dispositivo e se, come in passato, verrà affiancato da una variante marchiata OnePlus per il mercato occidentale. In un segmento dove l'innovazione hardware corre veloce ma la disponibilità effettiva resta limitata, l'eventuale sbarco in Europa del Find N6 potrebbe rappresentare un'alternativa concreta ai consolidati Galaxy Z Fold per gli appassionati di tecnologia pieghevole.