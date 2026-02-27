Avatar di Dany_M 106
Mi pare una boiata, con i costi di sviluppo dei giochi tripla A moderni privarsi delle vendite del mercato PC, ovvero della piattaforma con più giocatori in assoluto, è una strategia suicida.
Tra l'altro PS5 è a fine vita costando ancora molto cara, non avrebbe proprio senso non fare il porting PC di Wolverine. Anzi gli converrebbe far uscire entrambe le versioni addirittura in contemporanea
Avatar di Ospite Pwn Spy #677 0
Vabbe', se mi toglieranno da Steam e GOG (Linux Mint) vorra' semplicemente dire che giochero' ad altro, se molti la pensano come Me problema risolto. Contenti Loro ontenti Tutti.
Avatar di Ospite Root Runner #574 0
Invece la trovo una scelta sensatissima visto che sulla piattaforma PC Sony non ha nessun controllo sulla pirateria, e con xbox fuori gioco ha tutto da guadagnarci
Avatar di Xpander 44
Dipende cosa intendi per "giocatore"... Se hai una console (ps o xbox) sei considerato giocatore al 100% perche la console serve al 99% per giocare (non penso ci siano scemi che la comprano x vedere netflix). ma su pc? basta che installi steam o epic store? io ho la ps5 sulla quale gioco a tutto, e poi sul mac gioco SOLO a hearthstone (ogni giorno), eppure non mi considero un giocatore pc...
Avatar di Dany_M 106
Per "giocatore" intendo proprio giocatore, ovvero chi si assembla un PC con delle componenti scelte per perseguire lo scopo di giocare col PC.
Cioè quello che faccio io e milioni di utenti.
Non possiedo console per giocare perché appunto la mia piattaforma di riferimento per la mia passione è il PC.
I numeri di vendita di giochi Sony su PC sono buoni, Sony ha ricavato una marea di soldi(si parla di 1,2 miliardi di dollari di utili), scegliere di non fare più porting non mi pare proprio una grande idea.
Per giunta con una PS5 che ha venduto molto meno di PS4 e con PS6 che potrebbe vedere ritardi nel lancio a causa della crisi delle memorie RAM.
Insomma secondo me dovrebbero puntare a vendere i loro giochi alla platea più grande possibile non fare il contrario
Avatar di Xpander 44
e dove sono i dati che dimostrano quello che hai appena detto? giocatori pc che si assemblano il pc da soli? all'epoca ero io e un altro mio amico. adesso conosco solo persone che o hanno una console o non giocano proprio... giusto un amico gioca a qualche giochetto F2P sul portatile... io non la vedo tutta sta "platea"...
Avatar di .poz 34
Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi in contemporanea. Parliamo di 42.042.778, ovvero oltre quarantadue milioni di persone. (11/01/2026)
Avatar di Xpander 44
ecco appunto, proprio questo mi interessava. ce una bella differenza tra un GIOCATORE accanito con pc iper cazzuto e un giocatore casual che giocherella con un F2P sul portatile... quindi il numero di utenti connessi conta poco... mi pare inoltre che l app di steam si avvia insieme al pc, ma nn ne sono sicuro perche ce lho avuto solo una volta sul mac, per provare un gioco...
Avatar di Dany_M 106
"Il record storico di utenti simultanei su Steam è stato raggiunto a Gennaio 2026, con oltre 42 milioni di utenti connessi contemporaneamente. Di questi, oltre 13,3 milioni erano attivamente in gioco"

Parte in automatico se lo lasci partire all'accensione del PC. E' un opzione che si può disabilitare. Io per esempio la ho disabilitata perché più roba parte e sta aperta in background e più ti ciuccia risorse al sistema e rallenta l'avvio.

Quella sui ricavi di Sony dai porting PC è una notizia ufficiale di fine 2025(https://www.hdblog.it/sony/articoli/n639384/sony-pc-steam-vendite-videogiochi/)

Per la gente che si assembla un PC da gioco non ho citato numeri, ma i produttori di schede grafiche come Nvidia e AMD hanno i numeri che sono cresciuti sempre più col passare degli anni.
Idem i numeri di Steam negli anni, segno che sempre più giocatori si sono aggiunti al gaming su PC.
Poi mettici pure che il gamepass di Microsoft su PC è un altro grande successo e lo capisci facilmente di quanta gente si sia aggiunta o spostata su PC dal mondo console.
Per esempio io ho 4 colleghi che hanno avuto Xbox 360 e poi Xbox One. Giocavano online con le console di microsoft.
Da circa 7 anni si sono spostati tutti su PC e adesso continuano a giocare online ai giochi che gli interessando assieme esattamente come facevano prima, in più si giocano anche dei single player sia col gamepass sia comprando su steam.
Magari per gli utenti Xbox è stato un passaggio più semplice visto che ormai l'ecosistema Xbox/Pc è sostanzialmente diventato una cosa sola, ma vedere Sony passare da investire nel mondo PC come negli ultimi anni e ora fare marcia indietro nonostante un ricavo così consistente mi fa storcere non poco il naso.
Avatar di -=Magic=- 35
basta smettere di comprare la PS....
