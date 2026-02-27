Avatar di Ospite Port Ninja #441 0
ma quindi è colpa dell'AI se la ram costa così tanto?? assurdo, paghiamo noi consumer le spese dei dataCenter delle big tech, roba da matti
Avatar di Ospite CPU Boss #403
passato a Linux due settimane fa su un vecchio portatile e onestamente non me ne pento. certo non è per tutti ma gira che è una meraviglia rispetto a prima
Avatar di Ospite Go_Ninja #851
600 euro per la ram lol
Avatar di Ospite Pro Bow #341
0
aspetta ma se prendo una GPU con più VRAM migliora anche il problema della RAM di sistema? non avevo mai collegato le due cose in questo modo, interessante
