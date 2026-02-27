Avatar di Ospite SQL Mod #216 0
0
quindi se capisco bene.. basta che un tizio scrive una roba strana nei commenti di reddit e l'IA ti svuota l'account? e noi staremmo parlando di usarla per la banca??
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite GPU_King #713 0
0
tecnologia affascinante sì, però quel dato sul 10% di attacchi andati a segno nonostante le protezioni mi ha gelato. non è un margine accettabile, è un disastro annunciato.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RPG Mind #205 0
0
brave che aspetta mi sembra l'unica mossa sensata onestamente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 104
0
Se la gente non fosse pigra e cercasse da se ciò che interessa, non ci sarebbe bisogno di implementare qualcosa che non fa altro che renderla ancora più pigra.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.