Oppo Find X2 Pro Limited Edition, fotocamera slide o invisibile?

Oppo Find X2 Pro Limited Edition, è questo lo smartphone Premium di quest’anno realizzato per spingere ancora più su le caratteristiche del top di gamma Cinese?

E’ certo che posizionandolo ancora più in alto, il costo proibitivo lo renderà assolutamente un dispositivo di nicchia. Ma c’è un dettaglio interessante. Il costo altissimo potrebbe aver dato modo di poter realizzare il primo smartphone con la fotocamera anteriore sotto il display e, quindi, invisibile.

A diffondere le foto è stato il ben informato sito di letsgodigital, una fonte molto spesso autorevole in fatto di previsioni.

Oppo Find X2 Pro è arrivato sul mercato la scorsa primavera e ha portato con se caratteristiche da top di gamma con una fotocamera che non ha nulla da invidiare a quelle dei marchi più blasonati. A corredo di questa tesi, le prestazioni fotografiche hanno raggiunto il punteggio di 124 su DxOMark.

Oppo Find X2 Pro Limited Edition è diverso, per quanto riguarda il design, rispetto allo smartphone da cui ha preso le basi. Innanzi tutto sul profilo laterale scorgiamo il pulsante di accensione con i colori della bandiera Italiana mentre la parte posteriore dispone di design differenti, nelle foto ne possiamo scorgere ben 3.

La disposizione della fotocamera è identica per tutti i modelli mentre cambia la posizione del Flash a Led. In due modelli invece c’è una linea di led rossi non meglio identificata.

Ma quello che stupisce è il design all’anteriore, in quanto non vi è traccia della fotocamera frontale. Le soluzioni possono essere due:

La fotocamera è integrata sotto al display, diventando così completamente trasparente. Oppo sta lavorando già da tempo a questa soluzione ma finora non aveva raggiunto risultati accettabili da poterla proporre in smartphone destinati alla vendita;

La fotocamera è situata in uno slide motorizzato che esce e rientra all’occorrenza, come il Find X di prima generazione.

Le altre caratteristiche saranno molto simili alla scheda tecnica di Oppo Find X2 Pro. Generalmente un modello Limited Edition aumenta ancora la memoria disponibile e la RAM a disposizione, rispettivamente potrebbe essere da 512 GB e 16 GB di RAM. Il costo? Oltre i 1500 euro sicuramente, ma pur sempre meno del Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition arrivato a maggio scorso.