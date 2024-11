OPPO Find X8 Pro arriva il 21 novembre, pronti per il ritorno del flagship?

OPPO si prepara a lanciare globalmente la sua nuova serie di punta, Find X8, insieme al rinnovato sistema operativo ColorOS 15. L'appuntamento è fissato per il 21 novembre 2024, data in cui l'azienda svelerà al mondo intero le sue ultime innovazioni in campo mobile. Per l'occasione, OPPO ha scelto Milano come palcoscenico italiano per la presentazione del fiore all'occhiello della serie, ovvero Find X8 Pro.

“Fino ad ora, gli smartphone flagship con fotocamere ultra-zoom, potenza, durata della batteria e strumenti AI sono stati penalizzati da design spessi e pesanti, ma la serie Find X8 cambia le regole del gioco. In particolare, OPPO Find X8 Pro porta lo zoom a un livello superiore, offrendo un’esperienza di altissima qualità senza ingombro. Unita all’esperienza smart e fluida di ColorOS 15, la serie Find X8 è destinata a segnare un entusiasmante cambiamento per l’industria degli smartphone”, Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO.

Find X8 Pro si presenta con un design mozzafiato, caratterizzato da un display curvo da 6,78 pollici che si estende su entrambi i lati del dispositivo, offrendo un'esperienza visiva immersiva. Una delle novità più importanti è l'introduzione della doppia fotocamera teleobiettivo periscopica, una soluzione innovativa che promette di rivoluzionare la fotografia mobile. Disponibile nelle eleganti colorazioni Space Black e Pearl White, quest'ultima impreziosita da un esclusivo pattern perlaceo che rende ogni dispositivo unico, Find X8 Pro si conferma un gioiello di design e tecnologia.

Come i suoi predecessori, Find X8 Pro punta forte sul comparto fotografico. Grazie al sistema OPPO Hasselblad Master Camera System e allo zoom telescopico potenziato dall'intelligenza artificiale, il dispositivo è in grado di raggiungere distanze focali molto spinte, attivandosi con un ingrandimento a partire da 10x. La funzione Lightning Snap permette di catturare fino a sette scatti al secondo senza perdita di qualità, immortalando ogni istante con una precisione sorprendente.

Sotto la scocca, Find X8 Pro nasconde una batteria al silicio-carbonio da 5910mAh, che garantisce un'autonomia eccezionale. Il processore MediaTek Dimensity 9400 di ultima generazione assicura prestazioni fluide e stabili per tutta la giornata e oltre, consentendo di sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo.

A completare il quadro, ColorOS 15 si integra perfettamente con l'hardware di Find X8 Pro, offrendo un'esperienza utente intuitiva e personalizzata. La nuova interfaccia grafica, fluida e moderna, si arricchisce di elementi intuitivi e potenti strumenti di intelligenza artificiale che semplificano la vita quotidiana.

In attesa del lancio ufficiale, OPPO ha lanciato il concorso "La newsletter OPPO ti premia", che offre la possibilità di vincere premi esclusivi.

Per partecipare, basta iscriversi alla newsletter OPPO e compilare il modulo di registrazione entro il 21 novembre 2024. Gli utenti già iscritti riceveranno un'e-mail con il link al modulo di partecipazione. Tutte le iscrizioni devono essere completate entro le 23:59:59 del 21 novembre. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale OPPO.