Oppo Find X8 Pro vuole far vedere alla concorrenza chi comanda, bentornato flagship!

Oppo ha ufficialmente lanciato il suo nuovo smartphone top di gamma, Find X8 Pro, presentandolo per il mercato europeo dopo diversi anni di assenza della serie. Questo dispositivo si propone come prodotto di punta del marchio per l'Occidente, con caratteristiche di alto livello in ogni comparto: dalle fotocamere Hasselblad al potente processore, fino all'ultima versione del sistema operativo ColorOS.

"Con la serie Find X8, Oppo non solo innova, ma ridefinisce ciò che gli utenti possono aspettarsi da uno smartphone flagship: un perfetto equilibrio tra potenza tecnologica, design raffinato e un’esperienza d’uso incentrata sull’utente. Questa serie rappresenta il nostro impegno nel mettere la tecnologia al servizio della creatività e dello stile di vita dei consumatori italiani”, ha affermato Isabella Lazzini, CMO Oppo Italia.

Find X8 Pro si presenta con un design raffinato ed elegante, caratterizzato da materiali premium come vetro e alluminio. Il suo profilo sottile e il design "Cosmos Ring" lo rendono più confortevole da impugnare, nonostante l'integrazione di un sistema di fotocamere avanzato. Disponibile nelle colorazioni Space Black e Pearl White, Find X8 Pro vanta anche le certificazioni IP68 e IP69, che lo rendono resistente alla polvere e all'immersione, oltre che a spruzzi di acqua ad alta temperatura.

La cornice metallica è leggermente curva e abbraccia i due pannelli di vetro, anch'essi curvi su tutti e quattro i lati, per migliorare l'ergonomia di Find X8 Pro. Nonostante il vetro protettivo nella parte frontale sia curvo, la parte che sovrasta il display è perfettamente piatta. Sul lato sinistro è presente l'Alert Slider che è stato reso famoso prima da iPhone e poi dagli smartphone OnePlus, mentre sul lato destro troviamo un nuovo tasto capacitivo e sensibile alla pressione dedicato alla fotocamera.

Nonostante il design sottile, Find X8 Pro integra una batteria da 5910mAh al silicio-carbonio, che dovrebbe garantire un'autonomia eccezionale. La ricarica rapida SuperVOOC a 80W permette di ricaricare la batteria in pochi minuti, mentre la ricarica wireless AirVOOC a 50W offre la massima velocità senza fili.

Il display di Oppo Find X8 Pro è un AMOLED con risoluzione a metà strada tra il FullHD+ e il QuadHD+ (2780x1264 pixel per l'esattezza), frequenza di aggiornamento di 120Hz e con una luminosità massima che raggiunge i 1.600 nit.

Durante la riproduzione di contenuti HDR, la luminosità può arrivare fino a picchi di 4.500 nit. La cornice ultra-sottile da 1,9mm e la tecnologia Splash Touch, che permette di utilizzare il dispositivo anche con le mani bagnate, completano il quadro di un'esperienza visiva di alto livello.

Uno dei punti di forza di Find X8 Pro è il nuovo Hasselblad Master Camera System, che promette di rivoluzionare l'esperienza fotografica su smartphone. Il sistema è composto da quattro fotocamere da 50MP, tra cui una fotocamera periscopica da 135mm (6x) per uno zoom importante e una fotocamera grandangolare da 23mm per scatti panoramici.

Find X8 Pro è il primo smartphone disponibile a livello globale con due fotocamere periscopiche, che garantiscono uno zoom di qualità a diversi livelli di ingrandimento. La modalità Ritratto Hasselblad, inoltre, permette di realizzare ritratti di alta qualità con l'iconico stile delle fotocamere tedesche, sfruttando al meglio le potenzialità delle fotocamere periscopiche.

Per gli amanti dello zoom estremo, l'AI Telescope Zoom permette di raggiungere un ingrandimento digitale fino a 120x, catturando dettagli incredibili anche a grande distanza. La Modalità Azione, invece, consente di scattare foto in sequenza fino a sette fotogrammi al secondo, mantenendo alta la qualità dell'immagine.

Questo è reso possibile dal nuovo algoritmo di Oppo che permette a Find X8 Pro di estrarre i dati dai sensori fotografici e "metterli da parte" fino a quando il dispositivo è pronto per la successiva elaborazione della foto, operazione che è ora scollegata dall'azione di scatto.

Find X8 Pro dovrebbe eccellere anche nella registrazione video, supportando lo standard Dolby Vision HDR fino a una risoluzione 4K a 60 fps su tutte le fotocamere. La qualità delle livephoto è anche stata migliorata, eliminando i video clip di bassa qualità e offrendo una stabilizzazione cinematografica.

A prendersi cura dell'elaborazione delle immagini, e non solo, ci pensa il nuovo SoC MediaTek Dimensity 9400, realizzato con processo produttivo a 3nm di seconda generazione. Questo processore offre un notevole incremento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente (non arrivata in Europa), con un miglioramento del 35% per la CPU e del 41% per la GPU.

Oppo e MediaTek hanno collaborato per ottimizzare ulteriormente le prestazioni del dispositivo, integrando un sistema di raffreddamento personalizzato che garantisce una dissipazione del calore ottimale.

Find X8 Pro è dotato della nuova tecnologia AI LinkBoost, che assicura una connettività stabile e veloce anche in ambienti con condizioni di rete difficili. Grazie a 20 antenne integrate, il dispositivo è in grado di aumentare la velocità di upload e download fino al 50% in condizioni di rete debole. Durante il gaming, la tripla antenna Wi-Fi riduce la latenza fino al 40,11%, garantendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

A bordo dello smartphone troviamo ColorOS 15, l'ultima versione del sistema operativo di Oppo basata su Android 15. Con un'interfaccia utente rinnovata e funzionalità AI avanzate, ColorOS 15 vuole offrire un'esperienza utente fluida e personalizzata.

Tra le novità più interessanti troviamo Oppo AI Eraser, che permette di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto, e tre nuovi strumenti creativi potenziati dall'AI: Aumenta Nitidezza AI, Metti a Fuoco AI e Rimuovi Riflessi AI.

ColorOS 15 integra anche AI ToolBox, un menu contestuale che semplifica la lettura e la scrittura grazie a funzioni come Riepilogo AI, Lettura AI, Risposta AI e Scrittura AI. L'Assistente Note AI, inoltre, aiuta a riorganizzare e semplificare il contenuto delle note, correggendo errori e migliorando il tono.

Disponibilità e prezzo

Oppo Find X8 Pro è disponibile all'acquisto su Oppo Store e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici al prezzo consigliato di 1199,99€. Per un periodo limitato, fino al 31 dicembre, gli acquirenti riceveranno 12 mesi di garanzia aggiuntiva e, acquistando su Oppo Store, anche un Oppo Watch X in bundle.