Find X8 series, Oppo anticipa le entusiasmanti fotocamere alla Paris Photo 2024

Oppo si è distinta a Paris Photo 2024, mettendo in luce la sua avanzata tecnologia di imaging e il talento eccezionale nella fotografia mobile. Con la sua proposta "Capture the Beauty of Life with Ease", Oppo ha organizzato una tavola rotonda esclusiva per presentare in anteprima i progressi nell'imaging della prossima serie Find X8, rendendo la fotografia di livello professionale accessibile a tutti. Inoltre, il brand ha celebrato la creatività globale con gli Imagine IF Photography Awards 2024, presentando una visione umanistica attraverso la mostra "Dear Life".

Joy Cheng, Director of Imaging Products di Oppo, ha guidato la tavola rotonda, sottolineando l'obiettivo del brand di democratizzare la fotografia.

"La nostra proposition legata all’imaging, ‘Capture the Beauty of Life with Ease’, guida il nostro impegno nella continua innovazione nella fotografia mobile, permettendo agli utenti di catturare i momenti straordinari della vita senza complessità tecniche", ha affermato Cheng.

La serie Find X8 incarna la ricerca incessante di Oppo per l'eccellenza nell'imaging, introducendo a livello globale una potente suite di funzioni per elevare la fotografia mobile. Ma quali saranno i punti di forza delle fotocamere dei nuovi top di gamma Oppo?

"La serie Find X8 eccelle nella cattura dei dettagli di illuminazione, mettendo in risalto in modo naturale le sfumature di luce e ombra, i contorni sottili e le texture per creare un’atmosfera unica che racconta la storia dietro ogni immagine", ha spiegato Cheng. "Garantiamo una qualità tonale di livello superiore, transizioni di colore più fluide e una rappresentazione migliorata dei toni della pelle per un ritratto professionale in ogni scatto".

Ritratti atmosferici: Oppo pone sempre le persone al centro di ogni immagine e continua a migliorare la resa dei ritratti naturali. Con la serie Find X8, introduce il concetto di "Atmospheric Environmental Portrait", che consente di catturare scene ed emozioni ricche di atmosfera con un semplice tocco.

Scatto dinamico: Per catturare ritratti dinamici in modo istantaneo, la serie Find X8 integra una funzione di scatto avanzata. A differenza delle tradizionali "Modalità Action", la modalità Snap aggiornata di Oppo riconosce con precisione i soggetti in movimento, bilanciando velocità e qualità per ottenere scatti perfetti senza cambiare modalità.

Livephoto potenziata: Introdotta con la serie Reno12, la funzione Livephoto di Oppo trasforma i dati grezzi in momenti vividi e realistici. Nella serie Find X8, questa funzione sarà ulteriormente migliorata per offrire stili diversi con una potenza espressiva unica.

Teleobiettivo avanzato: La serie Find X8 amplia i confini spaziali con avanzate capacità di teleobiettivo, offrendo "libertà creativa dal lontano al vicino" per la fotografia di ritratti. Sarà il primo modello flagship per imaging a combinare prestazioni elevate del teleobiettivo con un design sottile.

"Il valore che l’imaging OPPO offre è semplice: quando vivi l’atmosfera di un momento, non devi preoccuparti di selezionare modalità, attivare funzioni o regolare impostazioni", ha dichiarato Cheng. "Pensiamo a tutto noi. Premi il pulsante di scatto e il momento sarà tuo".

Due decenni di innovazione nell'imaging mobile

Oppo sviluppa tecnologie per la cattura di immagini di alta qualità da oltre 20 anni. Con la diffusione degli smartphone, Oppo si è affermata come innovatore chiave nell'imaging mobile:

2014: Introduzione della tecnologia pixel-shifting con Oppo Find 7.

Introduzione della tecnologia pixel-shifting con Oppo Find 7. 2019: Primo teleobiettivo periscopico disponibile per gli utenti.

Primo teleobiettivo periscopico disponibile per gli utenti. 2020: Lancio del sistema di messa a fuoco omnidirezionale a pieno pixel su Oppo Find X2.

Lancio del sistema di messa a fuoco omnidirezionale a pieno pixel su Oppo Find X2. 2021: Pioniere del concetto di "10-bit Full-Path Color Management" con la serie Oppo Find X3.

Pioniere del concetto di "10-bit Full-Path Color Management" con la serie Oppo Find X3. 2022: Rilascio di stabilizzatori dual-OIS.

Nel 2023, Oppo ha introdotto il sistema HyperTone Camera, che garantisce dettagli più ricchi lavorando sul calore dell'immagine, gradazioni tonali sottili e colori naturali.

"Nella prossima serie Find X8, il nostro sistema HyperTone Camera sarà ulteriormente perfezionato", ha evidenziato Cheng.

Oppo investe oltre 13,7 milioni di dollari all'anno in R&D per l'imaging, con un team di oltre 1.000 professionisti. Al 30 settembre 2024, Oppo detiene oltre 12.900 brevetti legati all'imaging. La collaborazione con Hasselblad ha unito estetiche tradizionali con tecnologie di imaging all'avanguardia.

La mostra "Dear Life": il tocco umano nella fotografia

Gli Oppo Imagine IF Photography Awards 2024 hanno raccolto oltre 1 milione di opere da 81 paesi e regioni, mostrando una vibrante gamma di creatività e diversità. Oppo ha selezionato 56 opere per la mostra a Paris Photo, insieme alle foto ufficiali dell'azienda.

Con il tema "Dear Life", la mostra accompagna i visitatori in un viaggio personale attraverso quattro zone: Dear World, Dear Time, Dear Friend e Dear Me. Ogni zona cattura la bellezza della vita e celebra temi di amicizia, tempo e introspezione. Tutte le immagini sono state scattate con smartphone Oppo.

“È un grande onore partecipare per il secondo anno consecutivo a Paris Photo, celebrando il talento eccezionale nella fotografia mobile che riflette l’impegno di OPPO nell’innovazione”, ha dichiarato Olivella Liu, OPPO Global Brand Direct. “Le immagini presentate a Paris Photo 2024 risuonano profondamente con emozioni universali, trasformando i momenti in potenti istantanee della vita delle persone”.

Per maggiori informazioni, visita la mostra online Oppo Paris Photo 2024 Online Exhibition.