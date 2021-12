Oppo MariSilicon X, il nuovo chip rivoluziona la fotografia per smartphone

Durante l’Oppo INNODAY 2021, che si sta svolgendo proprio in questo momento e che continuerà nella giornata di domani, l’azienda ha annunciato al mondo il suo primo chip proprietario chiamato MariSilicon X.

Non si tratta di un SoC completo come Tensor di Google, ma di una NPU (Neural Processing Unit) dedicata all’imaging che si affiancherà al classico ISP per l’elaborazione di foto e video. Sulla carta sembra si tratti di una vera e propria rivoluzione della fotografia da smartphone!

MariSilicon X è la prima NPU proprietaria dedicata all’elaborazione delle immagini in tempo reale progettata interamente da Oppo per le proprie esigenze. Il chip, il quale farà il suo debutto molto presto, combina una NPU avanzata, un ISP capace e un’architettura di memoria multilivello per offrire prestazioni che sulla carta dovrebbero superare la concorrenza, mantenendo allo stesso tempo un’altissima efficienza energetica.

Realizzato con un processo produttivo a 6nm, il chip Oppo MariSilicon X rende possibile l’elaborazione delle immagini RAW in tempo reale, la cattura di video in modalità Night Video AI in risoluzione 4K con anteprima live e molto altro ancora.

“Con oltre dieci anni di esperienza nell’espandere i confini della tecnologia per l’imaging, Oppo è stata pioniera di alcune delle più grandi innovazioni del settore per quanto riguarda i moduli fotocamera, le lenti o gli algoritmi“, commenta Jiang Bo, Senior Director di Oppo. “La nostra nuova NPU per un imaging all’avanguardia è il più grande avanzamento tecnologico che abbiamo compiuto finora, porterà più potenza di elaborazione e creerà esperienze straordinarie per gli utenti“.

Con questo chip Oppo è stata parecchio ambiziosa. L’azienda vanta un aumento di prestazioni nell’elaborazione delle immagini pari a 20 volte rispetto all’attuale top di gamma Find X3 Pro dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 888, il tutto mentre l’algoritmo AI per la riduzione del rumore è in esecuzione.

MariSilicon X è in grado di sviluppare una potenza bruta di ben 18 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), con un’efficienza energetica pari a 11,6 TOPS per Watt. Il nuovo sottosistema di memoria, il chip dispone di una DDR dedicata con larghezza di banda pari a 8,5GB/s, permette alla NPU di scatenare tutta la propria potenza senza colli di bottiglia dovuti ai tempi di accesso alla RAM presente sul SoC dello smartphone.

Non solo, l’ISP di MariSilicon X permetterà agli smartphone che disporranno di questo chip dedicato di catturare immagini ad una gamma dinamica di 20bit 120db, quattro volte superiore a quella di Find X3 Pro, ovvero con l’incredibile rapporto di contrasto di 1.000.000:1 tra le aree più luminose e più scure della foto.

La pipeline di imaging è stata completamente rivista, permettendo a MariSilicon X di gestire l’HDR a 20bit in RAW a livello di pixel ed elaborare video in 4K in tempo reale, raggiungendo un rapporto segnale rumore di soli 8db per le immagini. Dual Image Pipeline permetterà anche di sfruttare al massimo il potenziale dei nuovi sensori fotografici RGBW di Oppo, elaborando in modo separato i segnali RGB e White, unendoli in seguito per ottenere un miglioramento di 1,7 volte nella qualità delle texture.

Secondo Oppo, MariSilicon X segna l’inizio di una nuova era, rendendo possibile la registrazione di video notturni 4K AI HDR per la prima volta negli smartphone Android.

Non si tratta, come avrete ormai capito, di un nuovo SoC completo che andrà a sostituire i chip di elaborazione comprensivi di CPU e GPU. MariSilicon X si posizionerà a metà strada tra i sensori fotografici e il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1, migliorando le già impressionanti capacità di imaging del chip Qualcomm.

Quando sarà possibile vedere il nuovo chip di Oppo in azione? Non dovremo ancora attendere molto per mettere le mani e per poter testare la nuova NPU dell’azienda, Oppo ha infatti dichiarato che MariSilicon X farà il proprio debutto nel primo trimestre del 2022 a bordo del nuovo top di gamma della serie Find X, quello che al momento possiamo chiamare Find X4 Pro anche se questo nome non è mai stato utilizzato direttamente dal brand.