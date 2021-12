Snapdragon 8 Gen 1: tutti gli smartphone 2022 che lo useranno

È stato presentato ufficialmente al pubblico nelle scorse ore lo Snapdragon 8 Gen 1, il nuovo chip top di gamma dell’azienda Qualcomm, leader nel settore della produzione di processori per smartphone e soluzioni di mobile computing.

Come si deduce a partire dal nome stesso, con questo chip il marchio Snapdragon, ormai svincolato sempre di più dalla casa madre Qualcomm, intende dare inizio a una nuova era. Quattro sono i pilastri su cui si basa lo sviluppo del nuovo Snapdragon 8 Gen 1: AI, fotocamera, connettività e mobile gaming. Dal punto di vista tecnico invece lo Snapdragon 8 Gen 1 è stato realizzato con architettura ARMv9 e un processo di fabbricazione a 4 nanometri.

Oltre a segnare un incremento nelle prestazioni rispetto al predecessore Snapdragon 888+ 5G il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 punta tutto sulle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e sulle sue applicazioni nelle funzionalità più disparate degli smartphone su cui sarà montato: gestione del linguaggio naturale, cancellazione intelligente del rumore e ottimizzazione delle foto e dei video.

Quali smartphone Android useranno lo Snapdragon 8 Gen 1?

Lo Snapdragon 8 Gen 1 è pronto per essere implementato a bordo degli smartphone top di gamma del 2022, dando così prova delle sue caratteristiche all’avanguardia su ogni fronte: velocità in download sotto rete 5G fino a 10Gbps, compatibilità con l’ecosistema di apprendimento del linguaggio naturale Hugging Face e supporto per sensori fotografici fino a 200MP.

L’elenco dei produttori di smartphone che riceveranno a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1 presenta già alcune conferme e supposizioni interessanti e sarà aggiornato di continuo con i modelli che saranno presentati nei mesi a venire. Ecco tutte le aziende che adotteranno il nuovo chip Snapdragon:

Xiaomi

Motorola

realme

Oppo

OnePlus

Samsung

Sony

Honor

Asus

Redmi

Redmagic

Lenovo

Smartphone Xiaomi che useranno Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Ultra

Mi Mix Fold 2

L’annuncio del CEO di Xiaomi Lei Jun è arrivato a tempo di record dopo l’annuncio del nuovo chip: sarà il nuovo flagship, lo Xiaomi 12, il primo smartphone a implementare al proprio interno lo Snapdragon 8 Gen 1. La data di lancio della nuova line-up dei top di gamma Xiaomi non è tuttavia ancora stata annunciata, anche se le ultime indiscrezioni suggeriscono che i device saranno presentati al mercato cinese il 12 dicembre.

Anch’esso in vena di innovazione, come si deduce dall’abbandono dell’ormai storico prefisso “Mi” davanti ai nomi dei modelli di smartphone, il brand cinese punta a consolidare la propria posizione sul mercato internazionale e recuperare le vendite in leggero ribasso dovuto alla crisi dei chip fornendo ai propri telefoni il chipset più avanzato sul mercato.

Passando invece alle speculazioni sul futuro degli smartphone Xiaomi, è probabile che anche il successore del Mi Mix Fold, che sarà presentato nel corso del 2022, abbia a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1. L’azienda sta dedicando più tempo del previsto alla seconda generazione del suo foldable, e con tutta probabilità lo doterà di un processore all’avanguardia come il nuovo Snapdragon.

Smartphone Motorola che useranno Snapdragon 8 Gen 1

Motorola Edge 30 Ultra

All’annuncio del CEO di Xiaomi è seguita a ruota la provocazione di Motorola, che sul social Weibo ha annunciato che non sarà lo Xiaomi 12 il primo smartphone a montare al proprio interno lo Snapdragon 8 Gen 1, bensì il nuovo Motorola Edge X30, che sarà presentato al pubblico già il 9 dicembre.

Il nuovo flagship di Motorola, passata da qualche anno sotto l’egida di Lenovo, è meglio conosciuto sul mercato internazionale come Motorola Edge 30 Ultra: questo dispositivo si tratta di una grande sfida per il brand, che ha inoltre di recente consolidato la propria line-up di fascia media. Dalle specifiche già trapelate emergono vere e proprie feature da top di gamma, tra cui un ampio display con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz.

Smartphone realme che useranno Snapdragon 8 Gen 1

realme GT 2 Pro

All’elenco dei brand che hanno confermato l’utilizzo del nuovo Snapdragon 8 Gen 1 si aggiunge, non senza un certo effetto di sorpresa, anche realme. L’azienda asiatica, che fino a questo momento si era concentrata su device di fascia media e bassa, è forte del successo dell’ottimo realme GT, di fascia media nel prezzo ma flagship nelle prestazioni, e intende alzare ancora di più la posta in gioco con il realme GT 2 Pro.

Il primo vero e proprio top di gamma di realme, che sarà presentato al pubblico a inizio 2022, presenterà in base alle ultime indiscrezioni un design rétro molto particolare, oltre a un pannello fotocamere a tre obiettivi; supporterà inoltre la ricarica rapida da ben 125W.

Smartphone Oppo che useranno Snapdragon 8 Gen 1

Oppo Find X4 Pro

Oppo Find N 5G

Anche Oppo si è unita al coro di produttori che hanno annunciato l’implementazione dello Snapdragon 8 Gen 1: in un post su Weibo l’azienda ha infatti confermato che il suo prossimo flagship monterà all’interno proprio il nuovo SoC. Oppo è stata molto più cauta rispetto ai competitor e non ha specificato né la data di lancio né il dispositivo in questione.

Tutti gli ultimi leak fanno presupporre che il chip sarà montato solo sulla versione premium del nuovo flagship Oppo: l’onore spetterà infatti a Oppo Find X4 Pro, in arrivo entro il Q1, ossia il primo trimestre, del 2022. Non è da escludere che si possa trovare a bordo il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 anche sul primo foldable dell’azienda, l’Oppo Find N 5G.

Smartphone OnePlus che useranno Snapdragon 8 Gen 1

OnePlus 10

OnePlus 10 Pro

Non poteva mancare OnePlus nel novero di aziende che hanno confermato l’utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 1. Non si sa molto sul nuovo top di gamma del brand asiatico, sempre più vicino a Oppo nella realizzazione dei propri smartphone, ma in base ai leak che ne rivelano il design, questo device segna anch’esso un giro di boa nell’identità che il brand assegna da sempre ai propri telefoni.

Il lancio del nuovo OnePlus 10 Pro è fissato per gennaio del 2021: il mercato internazionale, ancora rallentato dalla carenza di materie prime e chip, dovrà aspettare ancora qualche mese, ma sicuramente si potrà avere presto un’idea riguardo alle specifiche del device.

Smartphone Samsung che useranno Snapdragon 8 Gen 1

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

L’inclusione di Samsung in questa lista non deve sorprendere: anche se sul mercato europeo l’azienda sudcoreana equipaggia i propri top di gamma con i processori proprietari Exynos, li esporta invece sul mercato statunitense con a bordo processori Snapdragon.

Sarà realisticamente proprio lo Snapdragon 8 Gen 1 ad animare alcune versioni del nuovo Galaxy S22, il cui lancio è ormai fissato per febbraio 2022. Lo Snapdragon 8 Gen 1 supporterà un comparto fotografico più all’avanguardia che mai, che arriva addirittura a 108MP nel sensore principale del Galaxy S22 Ultra.

Samsung, leader mondiale nel campo degli smartphone pieghevoli, potrebbe inoltre realisticamente destinare lo Snapdragon 8 Gen 1 anche alla versione statunitense del nuovo modello di Galaxy Z Fold, che perfezionerà ulteriormente le potenzialità già consolidate nel suo predecessore.

Altri smartphone che useranno Snapdragon 8 Gen 1

Sony Xperia 1 IV

Asus Zenfone 9

Asus ROG Phone 6

Redmi K50

RedMagic 7

ZTE Axon 40

IQOO 9

Anche se si fa sentire la concorrenza del chip top di gamma MediaTek Dimensity 9000, che si preannuncia più performante che mai, saranno molti gli smartphone che, nel corso del 2022, sceglieranno di adottare lo Snapdragon 8 Gen 1.

Tra i brand che adottano Snapdragon, oltre agli esempi già citati di smartphone il cui lancio è ormai già annunciato o imminente, spiccano Sony, che si impegna ogni anno a dotare i propri top di gamma della serie Xperia di un SoC Snapdragon, Asus con la sua gamma Zenfone e ROG e infine Honor, che sta consolidando proprio in questi mesi la propria presenza sui mercati internazionali con device di fascia medio-alta e sarà presto pronta a un ritorno in grande stile anche per quanto riguarda i device premium.

Al momento questi sono tutti gli smartphone già anticipati e quelli che molto probabilmente arriveranno nel corso del 2022 con il nuovo SoC. Non mancheremo di aggiornare questo articolo man mano che nuovi prodotti si aggiungeranno alla lista.