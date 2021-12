Oppo Air Glass ufficiali: non si erano mai visti occhiali così

Ci siamo: l’Oppo Inno Day 2021 è finalmente arrivato. E con esso tantissime novità: la prima è senza dubbio Oppo Air Glass, un dispositivo aR (realtà assistita) davvero innovativo dotato di un microproiettore Spark interamente sviluppato da Oppo, oltre a un micro LED avanguardistico e un display a guida d’onda ottica a diffrazione.

In pratica, gli Oppo Air Glass sono i classici occhiali da “film di fantascienza”. Per interagire con loro, basta un semplice tocco, un comando vocale, un movimento della testa oppure un movimento della mano, e accedere alle informazioni giuste al momento giusto sarà semplicissimo.

Anche se li chiamiamo “occhiali”, Oppo Air Glass presentano un design monoculare (a una sola lente) con linee fluide che danno vita a un aspetto leggero e minimalista. Il dispositivo smart, infatti, è venduto in abbinamento a una montatura “classica” half-frame argentata o full-frame nera, entrambe progettate in nome della semplicità e dell’eleganza. Su di essi possono essere installate anche lenti correttive; in generale, infatti, gli Oppo Air Glass sono stati progettati per essere accessibili al maggior numero di persone possibile.

Il peso è pari a circa 30g. Il corpo principale ospita al suo interno tutti i componenti, inclusa la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100. All’esterno è visibile una touchbar che permette all’utente di interagire con gli occhiali attraverso semplici tocchi. Lo stile della lente è ad ala di cicala, diverso da quello “convenzionale” di molti altri tipi di occhiali con lenti rettangolari o più tondeggianti.

Tocco a parte, gli Air Glass riconoscono anche i movimenti della testa: annuendo leggermente, per esempio, è possibile espandere le notifiche, mentre per chiuderle è sufficiente scuotere la testa.

Un altro metodo di interazione molto comodo è quello vocale. A tal proposito, gli smart glasses di Oppo rappresentano un valido aiuto nella comunicazione interculturale, dal momento che l’input vocale di un eventuale interlocutore “straniero” viene automaticamente tradotto in testo e visualizzato sugli Air Glass nella lingua dell’utente che li sta indossando.

Sugli Air Glass è possibile installare una varietà di applicazioni abbastanza vasta, che include Meteo, Calendario, Salute, Teleprompter, Traduzione e Navigazione.

Disponibilità

Il lancio degli Oppo Air Glass è previsto per il primo trimestre del 2022 sul mercato della Cina continentale. Due le colorazioni disponibili, nero o bianco, mentre la montatura si potrà scegliere tra “half-frame” e “full-frame” (rispettivamente argentata e nera).