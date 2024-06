OPPO Reno12 Pro: il top di gamma già in sconto di 100€!

Se siete alla ricerca di uno smartphone all'avanguardia che unisca potenza, design e feature ottime, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta disponibile sullo store di OPPO. Il nuovissimo OPPO Reno12 Pro è ora disponibile a soli 499,99€ con uno sconto immediato di 100€ ottenibile grazie al coupon RENO12PRO-100, perfetto per mettere sin da subito le mani su questo top di gamma!

NB: ricordatevi di attivare il coupon RENO12PRO-100 per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

Vedi offerte su OPPO

OPPO Reno 12 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Reno12 Pro si distingue come il primo smartphone della serie Reno a porre l'intelligenza artificiale al centro dell'esperienza utente. Questo telefono non si limita a essere un semplice compagno, visto che si propone come un vero e proprio assistente personale potenziato dall'AI. La fotografia, ad esempio, raggiunge nuove vette grazie a funzionalità innovative come AI Eraser, che permette di eliminare elementi indesiderati dalle foto con una precisione sorprendente, e AI Smart Image Matting 2.0, che trasforma le immagini in sticker personalizzati con un tocco creativo.

Il Reno12 Pro vanta un design ottimo che cattura l'attenzione, è disponibile nelle colorazioni Nebula Silver e Nebula Black, e nel caso di entrambe risulta molto resistente grazie al vetro Gorilla Glass Victus 2 che protegge il display.

All'interno è nascosto un cuore pulsante di potenza: il SoC MediaTek Dimensity 7300, sviluppato in collaborazione con OPPO, che assicura prestazioni fulminee anche nelle situazioni più impegnative. Con 12GB di RAM espandibili fino a 24GB e 512GB di memoria interna espandibili fino a 1TB, questo dispositivo è pronto a gestire multitasking e grosse mole di dati.

Disponibile a soli 499,99€, l'OPPO Reno12 Pro si propone come la scelta ideale per chi desidera un dispositivo all'avanguardia, capace di coniugare estetica raffinata e prestazioni di alto livello. Con lo sconto attuale di 100€, è perfetto da cogliere al volo per sfruttare le innovative feature dell'IA, poste in un dispositivo senza compromessi per ogni ambito.

Vedi offerte su OPPO