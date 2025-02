Oppo Reno13 Pro, la promo di lancio è ciò che fa la differenza | Recensione

Oppo Reno13 Pro: la recensione in un minuto

Oppo Reno13 Pro è un nuovo smartphone di fascia medio-alta che si distingue per il suo design elegante, le prestazioni solide e un comparto fotografico versatile. È incredibilmente sottile e leggero, con uno spessore di soli 7,6mm e un peso di 195g. Il telaio in alluminio di grado aerospaziale gli conferisce un aspetto e una sensazione premium. Il pannello posteriore in vetro opaco riduce le impronte digitali e integra armoniosamente il modulo della fotocamera. Un tocco di originalità è dato dall'effetto "farfalla" che riflette la luce a seconda dell'inclinazione.

Il display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K offre immagini nitide e colori vibranti. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz si adatta al contenuto, garantendo fluidità. Il processore Dimensity 8350 offre prestazioni più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. La fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX890 cattura foto di alta qualità. Il teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3,5x è ideale per ritratti di qualità.

Reno13 Pro esegue ColorOS 15 basato su Android 15, offrendo un'esperienza software fluida e personalizzabile. Le funzioni AI semplificano le attività quotidiane. La batteria da 5800 mAh offre un'autonomia di oltre un giorno e la ricarica rapida SuperVOOC da 80W ricarica completamente il telefono in 48 minuti. C'è anche la ricarica wireless a 50W, caratteristica da non dare per scontata a questo prezzo.

Nel complesso, Reno13 Pro è uno smartphone completo e ben bilanciato, ideale per chi cerca un dispositivo di fascia alta senza spendere troppo.

Prezzi

Oppo ha lanciato un'interessante promozione per il lancio del Reno13 Pro, offrendo un'opportunità unica per i primi acquirenti. Dal 24 febbraio al 6 marzo, sarà possibile preordinare il Reno13 Pro su Oppo Store al prezzo di 799,99 euro. Questo non solo garantisce l'accesso allo smartphone immediatamente, ma include anche un interessante bundle omaggio.

Il bundle comprende Oppo Watch X2, un caricabatterie da 80W e la garanzia Oppo Care Plus di 12 mesi. Oppo Care Plus offre una riparazione gratuita per danno accidentale allo schermo e una riparazione gratuita per danno da ossidazione entro 12 mesi dalla data di acquisto, oltre alla garanzia convenzionale Oppo.

Ma non è tutto: preordinando un dispositivo della serie Reno13 su Oppo Store, si ha la possibilità di partecipare all'estrazione "PREORDINA E VINCI". I premi includono voucher da utilizzare su Oppo Store, con un buono acquisto da 1.000 euro per il primo estratto, buoni da 100 euro per i vincitori dal secondo al quarto posto, buoni da 30 euro per i vincitori dal quinto al 54esimo posto e buoni da 10 euro per i vincitori dal 55esimo al 204esimo posto.

È importante sottolineare che questa promozione è esclusiva di Oppo Store. Tuttavia, la serie Oppo Reno13 sarà disponibile anche presso i principali rivenditori di elettronica, anche se senza le stesse offerte promozionali.

Per il prezzo richiesto, si posiziona in una fascia di mercato composta non solo dai dispositivi appena presentati, ma anche dai prodotti di fascia più alta degli anni precedenti che sono inesorabilmente scesi di prezzo. Si affianca pericolosamente al Pixel 9, al realme GT 7 Pro e al Galaxy S25, solo per fare alcuni esempi.

Se quello che cercate, oltre allo smartphone, è però anche un ottimo smartwatch, il bundle di vendita iniziale è assolutamente da non perdere, con un rapporto qualità-prezzo davvero elevato! Lo smartphone singolarmente potrebbe costare un po' meno, è vero, ma siamo sicuri che le numerose offerte che Oppo metterà in campo anche durante il corso dell'anno vi permetteranno di portarvi a casa questo splendido terminale a prezzo vantaggioso.

Oppo Reno13 Pro: la recensione completa

Oppo Reno13 Pro è arrivato, e sta facendo parlare di sé nel mercato degli smartphone di fascia medio-alta. Questo dispositivo vanta un design elegante, prestazioni rispettabili, un sistema di fotocamere completo e una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che promettono di elevare l'esperienza utente. Ma può davvero distinguersi in un mercato così affollato e al prezzo a cui è proposto?

L'evoluzione nel design che ci piace

Oppo Reno13 Pro è un trionfo del design, con un'estetica raffinata e una costruzione di alta qualità che lo rendono un piacere da usare e da ammirare. Lo smartphone è incredibilmente sottile e leggero, con uno spessore di soli 7,6mm e un peso di 195g. Questo lo rende uno degli smartphone più comodi da tenere in mano, anche per lunghi periodi di utilizzo.

Il telaio opaco in alluminio di grado aerospaziale non solo contribuisce alla robustezza del dispositivo, ma gli conferisce anche un aspetto e una sensazione premium. I bordi, seppur piatti, sono arrotondati e smussati al punto di incontro con i pannelli di vetro, per non essere taglienti. Visto da davanti, con il suo vetro frontale leggermente curvo su quattro lati, è praticamente identico al bellissimo Oppo Find X8 Pro.

Il pannello posteriore in vetro scolpito in un unico pezzo è un elemento distintivo del design dell'Oppo Reno13 Pro. La finitura opaca, ottenuta tramite un complesso processo di lavorazione del vetro, riduce le impronte digitali e dona allo smartphone un aspetto premium. Il modulo della fotocamera è integrato in modo armonioso nel design, con una finitura lucida che crea un piacevole contrasto con la texture del resto del pannello.

Sotto al vetro, almeno nella colorazione Mist Lavender da noi provata, trova spazio una zona che al cambiare dell'inclinazione riflette la luce ricordando una bellissima farfalla, anche se solo per metà. Questo tocco di design è abbastanza evidente da essere notato ma non abbastanza da essere esagerato e di cattivo gusto. Ben fatta Oppo!

I pulsanti del volume e di accensione, posizionati sul lato destro del dispositivo, sono precisi e soddisfacenti. La vibrazione è delicata ma percettibile, fornendo un feedback discreto ma efficace.

Uno degli aspetti più notevoli del design del Reno13 Pro è la sua impermeabilità. Con certificazioni IP66, IP68 e IP69, lo smartphone è in grado di resistere a polvere, acqua e persino getti d'acqua ad alta pressione. Questa caratteristica, ancora rara in questa fascia di prezzo, rende Reno13 Pro uno smartphone ideale per chi ha uno stile di vita attivo e per chi desidera utilizzare il prodotto in qualsiasi condizione atmosferica.

A livello di design, questo Reno13 Pro sembra molto più un'evoluzione dell'apprezzato Reno8 Pro che un semplice miglioramento dei Reno degli anni più recenti.

Il display dell'Oppo Reno13 Pro è un capolavoro e offre un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità. Il pannello AMOLED da 6,83 pollici vanta una risoluzione di 1,5K, che si traduce in immagini nitide e dettagliate. I bordi micro-curvi non solo aggiungono un tocco di eleganza al design, ma rendono anche lo smartphone più comodo da utilizzare con le gesture. Grazie a questo display, Reno13 Pro vanta un impressionante rapporto schermo-superficie del 93,8%.

Oppo ha prestato grande attenzione ai dettagli per garantire un'esperienza visiva ottimale in qualsiasi condizione. La frequenza di aggiornamento di 120Hz si adatta in modo intelligente al contenuto visualizzato, offrendo uno scorrimento fluido e animazioni senza interruzioni, riducendo al contempo il consumo energetico. Il display raggiunge una luminosità massima di 1200 nit, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la certificazione HDR10+ permette di godere di film e serie TV con una gamma dinamica superiore e colori più realistici.

Oppo non ha trascurato il comfort degli occhi. Il Reno13 Pro integra una soluzione hardware a bassa luce blu, certificata da SGS e Seamless Pro, che riduce l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato, sia in ambienti luminosi che scuri.

Integrato nel display, il lettore ottico di impronte digitali offre un modo sicuro e conveniente per sbloccare lo smartphone. La sua velocità e precisione sono elevate, e funziona in modo affidabile anche con le mani leggermente bagnate.

Più veloce, più efficiente e più potente che mai

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Dimensity 8350, un'esclusiva personalizzata realizzata in collaborazione con MediaTek, che offre un notevole salto di prestazioni rispetto alla generazione precedente. Questo si traduce in un aumento del 20-30% delle prestazioni della CPU secondo i nostri test, una riduzione del 30% del consumo energetico della CPU, un incredibile aumento del 60% delle prestazioni della GPU e una riduzione del 55% del consumo energetico della GPU, che in questo caso è la ARM G615-MC6. In parole povere, il Reno13 Pro è più veloce, più efficiente e più potente che mai.

Ma non è tutto. Oppo ha dotato il Reno13 Pro di una memoria RAM LPDDR5X da 12GB e di una memoria di archiviazione UFS 3.1 fino a 512GB, garantendo un multitasking fluido e ampio spazio per app, foto e video. Non è lo standard di memoria interna più recente ma è comunque più che sufficiente per qualsiasi tipo di attività, anche la più intensiva.

E per gli appassionati di gaming, il Reno13 Pro è dotato di funzionalità avanzate come Al HyperBoost, che introduce il controllo adattivo della temperatura, e Al frame, che stabilizza il framerate. Non sorprende che il Reno13 Pro 5G abbia ottenuto una valutazione S nel test TÜV SÜD Lag-Free Mobile Gaming per le sue ottime prestazioni di gioco e di rete.

Oppo Reno13 Pro non si limita a dichiarare prestazioni di gioco elevate, ma le dimostra con risultati concreti nei benchmark. In AnTuTu lo smartphone ha totalizzato un punteggio abbastanza elevato, posizionandolo in una fascia di prestazioni di tutto rispetto. Su Geekbench 6, i risultati sono stati altrettanto positivi, a indicare una CPU capace di gestire sia carichi di lavoro leggeri che intensi. Gli stress test 3DMark Wildlife confermano le buone prestazioni nella grafica e il competente sistema di gestione del calore.

Per garantire che lo smartphone rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco più intense, infatti, Oppo ha implementato un sistema di raffreddamento Al Multi-Cooling con una camera di vapore (VC) di dimensioni doppie rispetto alla generazione precedente. L'algoritmo AI Adaptive Temperature Control regola il controllo della temperatura per diversi giochi e parametri per rallentare l'aumento della temperatura e fornire un'esperienza più fluida anche quando lo smartphone comincia ad accumulare calore, cosa che non avviene se non in situazioni estreme.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Oppo Reno13 Pro 1323 4013 1155482 4674 (17,77 fps) 4702 - 3802 (80,9%) 2868 (17,18 fps) 2898 - 1690 (58,3%) Oppo Reno12 Pro 1007 2916 714737 Non supportato Non supportato 859 (5,14 fps) 854 - 851 (99,6%) OnePlus 13R 2184 6520 1807138 8535 (32,45 fps) 8641 - 5773 (66,8%) 4825 (28,89 fps) 4963 - 3428 (69,1%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) OnePlus 12 964 4811 1601520 8576 (32,61 fps) 8602 - 4729 (55%) 4749 (28,44 fps) 4820 - 2727 (56,6%)

Per un'esperienza audio coinvolgente, Reno13 Pro è dotato di altoparlanti stereo, modalità Ultra Volume e Holo Audio, che offrono un suono di alta qualità e un audio immersivo.

La connettività è un altro punto di forza del Reno13 Pro. Il dispositivo supporta Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC e un LED IR, una caratteristica rara ma utile che consente di controllare gli elettrodomestici come i televisori. Al LinkBoost 2.0, il motore di rete personalizzato di Oppo, garantisce una connessione stabile anche in aree con copertura debole o congestione elevata, grazie al design dell'antenna a 360°. La eSIM è presente, facilitando la vita a chi desidera liberarsi della SIM fisica oppure ai viaggiatori che prediligono le offerte dedicate al roaming invece delle tariffe dei propri gestori di rete.

Ma la vera star dello spettacolo è la batteria. Oppo Reno13 Pro racchiude una batteria da 5800mAh che dura facilmente più di una giornata, anche con un uso intensivo. E quando è il momento di ricaricare, la ricarica rapida SuperVOOC a 80W riporta lo smartphone dallo 0% al 100% in soli 48 minuti. In soli 5 minuti di ricarica, si ottengono secondo Oppo 3,8 ore di streaming su YouTube o 4,1 ore di utilizzo continuativo di WhatsApp. Per la gioia degli utenti più esigenti è presente anche la ricarica wireless AirVOOC a 50W.

Un comparto fotografico completo e competente

Sebbene non possa impensierire i migliori cameraphone in assoluto, i quali però costano spesso anche il doppio, il Reno13 Pro si difende molto bene, con un comparto fotografico completo, capace e abbastanza equilibrato.

La fotocamera principale da 50MP, con sensore Sony IMX890 (lo stesso usato su Nothing Phone (2), OnePlus 12R e su moltissimi prodotti anche di fascia superiore a questa negli anni passati) e apertura f/1.8, è in grado di catturare foto nitide e dettagliate con una buona gamma dinamica, sia in condizioni di luce diurna che in ambienti notturni. Il teleobiettivo da 50MP, con zoom ottico 3,5x, apertura f/2.8 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), permette di avvicinarsi ai soggetti senza perdere qualità, ed è particolarmente efficace per i ritratti e la fotografia di eventi dal vivo. L'obiettivo ultra-grandangolare da 8MP consente di catturare scene più ampie, sebbene abbia una qualità inferiore rispetto alle altre due.

Il sistema di fotocamere di Oppo Reno13 Pro eccelle in diverse condizioni di scatto, catturando immagini di alta qualità con dettagli nitidi e colori vivaci. In piena luce diurna, la fotocamera principale si distingue per la sua capacità di immortalare scene con un'ampia gamma dinamica e colori fedeli alla realtà. Anche quando la luce scarseggia, il Reno13 Pro non delude, producendo foto con rumore contenuto e dettagli ben preservati. Il teleobiettivo da 50MP, con il suo ingrandimento ottico, è l'ideale per catturare soggetti a cui non ci si può avvicinare fisicamente o per realizzare ritratti con una prospettiva più intima. La gestione del rumore è molto buona al buio anche in questo caso.

In generale, le immagini scattate con le due fotocamere principali sono ricche di dettagli e pronte per essere condivise. Il teleobiettivo è una piacevole riconferma per questa serie di smartphone dall'animo votato alla fotografia. Find X8 Pro fa ovviamente meglio, ma è un prodotto che costa anche diverse centinaia di euro in più.

La fotocamera frontale da 50MP, con apertura f/2.0, garantisce selfie di alta qualità, che ci hanno davvero stupito. Cattura selfie di alta qualità con dettagli nitidi e una buona gestione delle tonalità della pelle. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, i selfie risultano abbastanza ben illuminati e con un livello di rumore accettabile. La modalità ritratto produce anche in questo caso un effetto bokeh naturale e una buona separazione tra soggetto e sfondo.

Oppo ha arricchito il Reno13 Pro con una serie di funzioni basate sull'intelligenza artificiale che migliorano ulteriormente l'esperienza fotografica. AI Livephoto cattura 1,5 secondi di video prima e dopo lo scatto, offrendo la possibilità di selezionare il fotogramma perfetto e di applicare effetti di ritocco, filtri trucco ed effetti creativi. AI Night Portrait ottimizza i ritratti in condizioni di scarsa illuminazione, mentre AI Eraser 2.0 rimuove oggetti o persone indesiderate dallo sfondo. Altre funzioni AI includono AI Clarity Enhancer, che migliora la nitidezza delle immagini, AI Unblur, che corregge le foto sfocate, e AI Reflection Remover, che elimina i riflessi indesiderati.

Una delle caratteristiche più utili aggiunte al Reno13 Pro è forse la modalità subacquea dedicata, che consente di scattare foto e video sott'acqua fino a 2 metri di profondità per 30 minuti. Questa funzione apre nuove possibilità creative per chi vuole catturare ricordi anche quando è, per esempio, in vacanza al mare.

Per quanto riguarda la registrazione video, il Reno13 Pro supporta la registrazione 4K@60fps sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore. Il sistema a triplo microfono con Audio Zoom consente di catturare l'audio in modo direzionale, migliorando la qualità delle registrazioni video.

L'IA continua ad evolversi, i flagship non fanno paura

Oppo Reno13 Pro esegue ColorOS 15, basato su Android 15, offrendo un'esperienza software fluida e ricca di funzionalità. ColorOS 15 si distingue per la sua estetica pulita e moderna, con icone ben progettate, animazioni fluide e un layout intuitivo. Il sistema operativo offre uno dei più alti livelli di personalizzazione, consentendo di modificare sfondi, temi, font, dimensioni del testo, icone, animazioni delle impronte digitali e molto altro ancora.

Una delle caratteristiche principali di ColorOS 15 è l'integrazione di una serie di funzioni basate sull'intelligenza artificiale (IA) progettate per semplificare le attività quotidiane e stimolare la creatività. Tra le funzioni di produttività basate sull'IA, troviamo AI Summary, che riassume articoli e documenti, AI Writer, che genera testo in base a vari parametri, AI Speak, che legge il testo sullo schermo, e AI Recording Summary, che riassume le registrazioni audio.

AI Reimage trasforma le foto in opere d'arte pronte per i social media, mentre AI Motion aggiunge movimento alle immagini statiche. Tutte queste funzioni vogliono semplificare agli utenti uno o più passaggi nell'utilizzo dello smartphone e funzionano discretamente bene, essendo quasi tutte basate su Google Cloud e Gemini. Reno13 Pro, da questo punto di vista, non ha molto da invidiare agli smartphone top di gamma.

ColorOS 15 introduce anche nuove funzioni di connettività che abbiamo già visto su altri prodotti del marchio, come la condivisione di file con iPhone tramite l'app O+ Connect. Questa funzione, che richiama AirDrop, semplifica il trasferimento di file tra Reno13 Pro e iPhone ma richiede che su quest'ultimo sia installata un'app aggiuntiva.

Nonostante i suoi punti di forza, la versione di ColorOS 15 che troviamo qui presenta ancora una quantità troppo significativa di bloatware per un prodotto in questa fascia di prezzo. Queste applicazioni preinstallate, che fortunatamente possono essere rimosse, sono davvero tante e possono essere considerate inutili o ridondanti.

Oppo ha promesso 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza, il che va benissimo anche se c'è chi riesce a fare un po' di più.

Conclusione

Oppo Reno13 Pro si presenta come uno smartphone di fascia medio-alta estremamente piacevole e capace. Offre un design elegante e una costruzione di alta qualità. Le prestazioni sono più che adeguate, sebbene non al livello dei "flagship killer" recenti o dei top di gamma dello scorso anno, e il sistema di fotocamere cattura foto e video di alta qualità. Le funzioni AI aggiungono molta utilità all'esperienza utente, esattamente come accade sui top di gamma a tutti gli effetti. La parte più interessante è forse l'enorme batteria che garantisce un'autonomia eccellente e una ricarica rapidissima, anche wireless.

Si può passare sopra alla presenza di bloatware, facilmente removibile, e il bundle di lancio con Oppo Watch X2 è decisamente un affare. Se avete già uno smartwatch che non volete sostituire oppure se non vi interessa, però, il costo di Reno13 Pro è un po' più difficile da digerire, seppur non completamente fuori da ogni logica. Le offerte che inevitabilmente abbasseranno il prezzo durante il corso dell'anno lo renderanno decisamente più attraente anche per chi ha un budget complessivo più ridotto e vuole aspettare. Per tutti gli altri, ci sono anche Reno 13, Reno13 F e Reno13 FS nella nuova famiglia di smartphone Oppo da considerare.

Reno13 Pro è consigliato a un pubblico che cerca uno smartphone capace a 360° ma non vuole spendere le cifre richieste dai top di gamma, o a chi non necessita di tutte le specifiche che sugli Ultra pesano sul prezzo finale. È ideale per ch vuole fare buone foto e per chi desidera un dispositivo con una batteria a lunga durata.