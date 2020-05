Outlook come Gmail, in arrivo i suggerimenti di testo e gli invii programmati

Microsoft è al lavoro per portare su Outlook Web la funzione di “previsione del testo”. La chiama così il colosso di Redmond la funzione – simile a quella vista su Gmail – che suggerisce parole o frasi durante la composizione dei messaggi. Mentre stiamo scrivendo una mail, il sistema ci mostrerà il testo suggerito. Per accettarlo, basterà premere il tasto Tab o il pulsante con freccia a destra. Insomma, il funzionamento è lo stesso del servizio di Big-G.

Sarà ovviamente possibile disattivare la funzione dalle impostazioni. Secondo le previsioni di Microsoft, la funzione di suggerimenti dovrebbe debuttare entro la fine di questo mese. Come su Gmail, permetterà semplicemente di scrivere più velocemente le mail suggerendo il potenziale testo sulla base anche di quanto scritto in precedenza.

Le novità non finiscono qui. La società prevede infatti di aggiungere un’ulteriore funzionalità che permette agli utenti di pianificare l’invio di una mail. L’utente potrà dunque scrivere il messaggio e impostare un orario e un giorno diverso per l’invio. Una novità che potrebbe essere molto utile in diversi contesti. Anche questa funzione è in fase di sviluppo e dovrebbe iniziare a essere lanciata su Outlook nel corso del mese di giugno.