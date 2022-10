Non siamo di fronte al solito down che di tanto in tanto colpisce le piattaforme social di Meta. Oggi, 31 ottobre 2022, sembra che Instagram abbia deciso di bloccare in massa un numero decisamente elevato di account. Cosa sta realmente accadendo?

La community di Instagram oggi ha davvero motivo di essere spaventata. Sembra quasi un brutto scherzo di Halloween quello che moltissimi utenti hanno segnalato sui vari social. Se anche voi provando ad accedere al vostro account vi siete ritrovati il profilo bannato sappiate che probabilmente non avete fatto nulla di male e soprattutto non siete i soli.

Credit: SmartWorld

Questa qui sopra è la schermata che probabilmente vi siete ritrovati davanti ma non dovete temere, il vostro profilo non è in pericolo. O almeno così sembra. Il profilo ufficiale Twitter di Instagram Comms, tramite in quale Meta condivide informazioni riguardo la propria piattaforma dedicata a foto e video, ha cinguettato rassicurando gli utenti sul fatto che si tratta di un grave errore.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

Quasi sicuramente i profili colpiti non sono stati cancellati o bloccati perennemente, quindi, e presto verrà ripristinato l’accesso a tutti gli utenti. Gli ingegneri di Meta sono già al lavoro per risolvere la problematica.

Certo, si tratta di un messaggio che nessuno di noi vorrebbe mai veder comparire su una piattaforma in cui vengono quotidianamente postate foto ricordo e storie di momenti importanti. Questo è un utile (per quanto brusco e spiacevole) promemoria che nulla dura per sempre ed è sempre una buona idea effettuare una copia di backup di tutti i dati che abbiamo online e che riteniamo importanti!

Anche voi siete tra i profili colpiti? Vi siete spaventati o del vostro account Instagram vi interessa solo relativamente?