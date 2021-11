Pixel 6 e 6 Pro, cambiare display potrebbe essere più costoso del previsto

Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i nuovi smartphone top di gamma di Google, sono ufficialmente disponibili già da qualche giorno in alcuni Paesi. Non è quindi stato necessario aspettare molto perché qualcuno decidesse di smontare i due terminali Android per mostrarne la componentistica interna, svelando alcuni dettagli che i consumatori più attenti potrebbero trovare molto interessanti.

Il canale YouTube PBKReviews ha deciso di smontare un Pixel 6 e un Pixel 6 Pro per verificarne la disposizione delle componenti interne e soprattutto valutarne il grado di riparabilità. Alla fine del video ognuno dei due smartphone ha ricevuto un voto su una scala da 1 a 10 e, piccolo spoiler, nessuno dei due prodotti brilla per facilità di riparazione.

Diversamente dalla maggior parte degli smartphone, Pixel 6 e Pixel 6 Pro vanno disassemblati partendo dallo schermo invece che dalla scocca posteriore. Entrambi i prodotti hanno un cavo flat che collega display e scheda madre, il quale e va rimosso con cautela quando si aprono i prodotti Made by Google.

Nello schermo dei dispositivi è integrato il lettore di impronte digitali ottico. PBKReviews ha verificato che dopo aver sostituito il display con un pezzo di ricambio compatibile, procedura che qualche utente sbadato sicuramente si ritroverà a dover eseguire, il Pixel blocca il lettore di impronte per “motivi di sicurezza” invitando l’utente a visitare un centro assistenza certificato.

Questo blocco potrebbe impedire ai centri di riparazione di terze parti di poter sostituire in autonomia i pannelli sugli smartphone Google, rendendo di conseguenza la riparazione di un display rotto più complicata (e forse costosa) del previsto.

Il resto del disassemblaggio è abbastanza semplice e chiaro, Pixel 6 guadagna un punteggio di riparabilità di 6/10 a causa della porta USB saldata sulla scheda madre principale e del molto adesivo utilizzato per chiudere il sandwich di metallo e vetro.

Pixel 6 Pro perde ancora mezzo punto, fermandosi ad un punteggio di 5,5/10, a causa del forte adesivo utilizzato per fissare la batteria e che ne rende difficile la sostituzione.

Voi cosa ne pensate? Vi interessa conoscere il grado di riparabilità di uno smartphone prima di fiondarvi all’acquisto?