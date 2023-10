PosteMobile aumenta i prezzi, ecco gli utenti colpiti dai rincari

Se siete clienti PosteMobile e usufruite dell'offerta solo dati con modem 4G, nota anche come PosteMobile Casa Web, presto troverete una brutta sorpresa ad aspettarvi in bolletta. A partire dal 1° gennaio 2024, il canone mensile per questo servizio subirà un aumento, passando da 19,90 euro a 22,90 euro al mese.

Il passaggio dall'attuale canone mensile di 19,90 euro a 22,90 euro rappresenta un aumento significativo per i clienti di PosteMobile Casa Web, i quali potrebbero aver scelto originariamente l'offerta per il risparmio. È importante notare che il nuovo prezzo di 22,90 euro è già stato applicato ai nuovi clienti che sono stati attivati dopo il 23 luglio 2023. Quindi, a partire dal prossimo anno, tutti i clienti vecchi e nuovi saranno soggetti alla nuova tariffa.

PosteMobile ha così giustificato la propria decisione:

"Da sempre PostePay è vicina ai suoi clienti ed è orientata ad offrire la migliore qualità possibile dei propri servizi. Lo scenario economico nazionale e globale ha subìto recentemente trasformazioni profonde, fuori dal nostro controllo, conoscendo anche momenti di crisi che hanno fatto registrare, tra gli altri effetti, un generale aumento dei costi riguardanti anche l’intera filiera dei servizi di telecomunicazioni. In tale contesto, al fine di continuare a garantire gli standard di innovazione e di qualità del servizio che contraddistinguono l’offerta PostePay e di continuare a soddisfare le aspettative dei nostri clienti, a partire dal 1 Gennaio 2024 si renderà necessario un adeguamento del canone mensile al costo di 22,90 euro".

Una buona notizia per i clienti interessati da questo aumento è che avranno il diritto di recedere dal contratto senza dover sostenere penali né costi di disattivazione. Per farlo, sarà sufficiente compilare il modulo "Richiesta di Cessazione Contratto" e inviarlo tramite email all'indirizzo postemobilecase@postemobile.it oppure via fax al numero 800160909. In alternativa, è possibile anche inviare una lettera alla Casella Postale 3000, 37138 Verona.