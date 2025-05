Crisi di domanda? Tesla abbassa i prezzi della Model Y

La nuova strategia commerciale di Tesla negli Stati Uniti rivela le prime crepe nel tanto atteso rilancio del Model Y. Il colosso dell'auto elettrica ha infatti introdotto tassi di interesse agevolati all'1,99% e formule di finanziamento senza anticipo per il suo veicolo di punta, una mossa che si traduce di fatto in uno sconto di migliaia di dollari sul prezzo finale. Questa decisione, arrivata a poche settimane dal lancio della versione base della nuova Model Y, solleva interrogativi sulla reale domanda del mercato.

Il primo trimestre del 2025 si è rivelato particolarmente complesso per Tesla, con risultati ben al di sotto delle aspettative. Mentre l'azienda ha attribuito il calo principalmente alla transizione produttiva della Model Y, gli analisti del settore hanno individuato segnali di criticità più profonde. L'accumulo significativo di inventario invenduto e i tempi di attesa insolitamente brevi per le consegne suggeriscono infatti uno scenario di domanda più debole del previsto.

La situazione appare ancora più complessa nei mercati internazionali. In Europa e Cina, Tesla offre già da settimane finanziamenti a tasso zero su Model Y, una politica commerciale ancora più aggressiva rispetto a quella statunitense. Questo dato va letto insieme allo sconto di 2.000 dollari recentemente offerto ai primi acquirenti del modello negli USA.

Le prospettive future presentano luci e ombre. L'introduzione della versione RWD (Rear Wheel Drive) della Model Y potrebbe offrire nuove opportunità nel mercato americano, nonostante le performance non particolarmente brillanti già registrate in Cina, dove questo modello compete in un segmento di prezzo particolarmente agguerrito.

Il terzo trimestre del 2025 si preannuncia come momento cruciale per valutare la reale tenuta del mercato Tesla negli Stati Uniti. Con la gamma completa finalmente disponibile e l'esaurimento del backlog di ordini per la nuova Model Y, emergerà un quadro più chiaro della domanda effettiva. Sebbene il nuovo SUV continuerà certamente a rappresentare un programma significativo in termini di volumi, appare sempre più improbabile che possa fungere da catalizzatore per il ritorno alla crescita di Tesla nel 2025.