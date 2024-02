PREZZO RIDICOLO su questo power bank ultrasottile, lo paghi solo 11€!

I power bank sono tra gli accessori più indispensabili da avere sempre con sé, soprattutto per chi passa molto tempo fuori casa. Ebbene, se state pensando di comprare uno ma volete spendere il meno possibile a fare al caso vostro è il modello di marca YMYH, che oggi potrà essere vostro ad appena 11,99€ grazie a un doppio sconto offerto da Amazon!

N.B.: Vi ricordiamo di selezionare la spunta "applica coupon 40%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

Power bank YMYH, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo power bank, con la sua capacità di 13800mAh e un design ultra sottile e leggero, rappresenta una scelta eccellente per chi necessita di un modello affidabile per le lunghe giornate lontano da prese elettriche. Questo prodotto, infatti, soddisfa appieno le richieste di utenti sempre in movimento: grazie alla tecnologia di ricarica rapida 20W PD & 22.5W QC, è in grado di ricaricare dispositivi come iPhone, Samsung, Huawei, e altri fino al 70% in appena 40 minuti, rendendolo tre volte più veloce rispetto ai caricabatterie standard.

Il display LCD consente di monitorare il livello della batteria del power bank in un batter d'occhio, mentre la certificazione per il trasporto aereo ne amplifica l'attrattiva per chi viaggia frequentemente. Avrete a disposizione ben 3 porte, di cui una Type-C e 2 USB, potendo caricare diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, auricolari e molto altro. Insomma, parliamo di un ottimo investimento, soprattutto al prezzo a dir poco irrisorio di appena 11,99€!

