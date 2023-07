Il Prime Day 2023 è ormai dietro l’angolo: l’11 e 12 luglio vedremo il catalogo Amazon riempirsi di sconti su migliaia di articoli in ogni categoria. Tra queste, ovviamente, non può mancare quella degli smartphone e smartwatch, dove tantissimi modelli di ogni marca saranno protagonisti di offerte imperdibili.

Si tratta, dunque, del momento perfetto per cambiare il vostro vecchio smartphone con un modello nuovo di zecca, oppure di acquistare uno smartwatch per monitorare la vostra salute e fitness. In vista di queste giornate di sconti folli ci siamo occupati di spulciare già ora il catalogo Amazon, scegliendo alcuni modelli che molto probabilmente vedranno il loro prezzo calare durante il Prime Day.

Di seguito troverete, dunque, una lista di 5+1 smartphone e smartwatch da tenere d’occhio in vista del Prime Day. Il nostro suggerimento è quello di tornare a consultare questo articolo non appena inizieranno le offerte, così da acquistare tempestivamente il modello che vi interessa qualora fosse effettivamente in offerta.

Per poter sfruttare gli sconti del Prime Day dovrete essere clienti Prime per cui, nel caso in cui ancora non lo foste, vi invitiamo a sottoscrivere già l’abbonamento. Non solo avrete accesso alle offerte, ma potrete anche usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; i primi 30 giorni dall’iscrizione sono completamente gratis, per cui è il momento perfetto per provarlo.

Prime Day: 5 + 1 smartphone e smartwatch da tenere d’occhio

Galaxy Watch5 Pro

Il primo articolo che vi proponiamo è uno smartwatch, in particolare il Samsung Galaxy Watch5 Pro. Si tratta di un modello assolutamente top di gamma, dotato di GPS e capace di monitorare oltre 90 modalità di allenamento. Registrerà, infatti, dati come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e i chilometri percorsi, ma anche a riposo saprà fornirvi informazioni utili sulle vostre abitudini di sonno e molto altro. Elegante, resistente e ricco di funzionalità, rappresenta semplicemente lo smartwatch perfetto per sportivi e non.

Xiaomi 13/13 Pro

I modelli più recenti di Xiaomi, ovvero il 13 e il “fratello maggiore” 13 Pro, potrebbero calare di prezzo la prossima settimana. Entrambi sono dotati del super avanzato processore Snapdragon 8 gen 2, di display AMOLED FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz e di un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica. Il modello Pro, oltre ad avere uno schermo leggermente più grande, è in grado di scattare foto e video di qualità ancora più elevata, raggiungendo livelli professionali che vi lasceranno davvero a bocca aperta.

iPhone 13

Essendo già ora in sconto, è probabile che l’iPhone 13 calerà ancora di più di prezzo durante il Prime Day. Si tratta di uno dei modelli più recenti della linea Apple, dotato di display Super Retina XDR da 6.1″, un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP, di cui una grandangolo e una ultra-grandangolo, Chip A15 Bionic e una batteria con autonomia fino a 19 ore in riproduzione video. Se state pensando di acquistare un iPhone, questo è decisamente il modello migliore per un giusto compromesso tra qualità e prezzo.

Motorola Edge 40

Il Motorola Edge 40 è uno smartphone dal prezzo più contenuto rispetto ai top di gamma, ma rappresenta comunque un’ottima scelta. Troviamo, infatti, un display OLED FHD+ da 6.55″, una fotocamera esterna da 50MP e una interna da 32MP e una batteria da ben 440 mAh compatibile con la ricarica rapida. Inoltre, il dispositivo è resistente alla polvere e all’acqua fino a 1,5m di profondità, per cui potrete portarlo con voi ed effettuare anche riprese subacquee senza alcun problema.

Samsung Galaxy A54 e A34

Vi proponiamo altri due modelli più economici: i Samsung Galaxy A54 e A34, entrambi con un prezzo di listino inferiore a 400,00€ e che potrebbe scendere addirittura sotto i 300,00€ durante il Prime Day. Nonostante il costo contenuto, entrambi rappresentano degli smartphone più che dignitosi, essendo dotati di display Super AMOLED FHD+, una batteria da 5000 mAh e un sistema multicamera per catturare foto e video di alta qualità.

Nokia Flip 2660

Chiudiamo la lista con l’articolo “+1”, ovvero il Nokia Flip 2660, un modello decisamente nostalgico. Il design richiama, infatti, quello dei cellulari di qualche decennio fa, rappresentando la scelta ideale per un secondo telefono da usare per lavoro o da regalare a una persona anziana. I pulsanti e lo schermo di grandi dimensioni semplificano, infatti, l’invio di SMS e chiamate, mentre gli altoparlanti sono compatibili con gli apparecchi acustici, offrendo un volume più elevato. Anche la batteria è come quelle di una volta, dato che durerà per giorni, oltre a essere compatibile con un’apposita base di ricarica.

