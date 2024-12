Ora puoi provare il nuovo modello Flash Gemini 2.0 direttamente dallo smartphone

Gli utenti della beta dell'app Google su Android hanno ora la possibilità di scegliere tra diversi modelli dell'assistente AI Gemini, inclusa la nuova versione Gemini 2.0 Flash. Questa funzionalità offre un controllo maggiore sull'esperienza AI direttamente dai dispositivi mobili.

Google Gemini sta emergendo come un valido assistente AI, grazie alla sua integrazione approfondita nei dispositivi Android di punta e alla connessione con Google Search. Recentemente, Google ha annunciato il modello Gemini 2.0 Flash, che supera le performance del precedente 1.5 Pro in benchmark chiave.

La versione più recente dell'app Google, la v15.49.42 beta, permette agli utenti di selezionare la versione di Gemini per le proprie ricerche, una caratteristica già presente nella versione web per gli utenti avanzati di Gemini con l'introduzione di Gemini 2.0 Flash la settimana scorsa.

Le opzioni disponibili per gli utenti includono:

Gemini 1.5 Pro, ideale per compiti complessi

Gemini 1.5 Flash, ottimizzato per compiti quotidiani dove la velocità di esecuzione è fondamentale

Gemini 2.0 Flash Experimental, il modello più recente in fase di test.

Nonostante la tentazione di optare per il modello più aggiornato, è importante notare che la versione sperimentale potrebbe non includere tutte le funzionalità o potrebbe presentare delle anomalie.

La possibilità di selezionare il modello di intelligenza artificiale desiderato diretta dall'app di Google segna, quindi, un passo significativo verso un maggiore personalizzazione dell'interazione AI. Questo non solo migliora l'esperienza dell'utente ma permette anche di adattare la tecnologia AI alle diverse esigenze quotidiane. Gli utenti della versione stabile dovranno attendere un po' prima che questa funzionalità diventi disponibile, ma data l'importanza di questa innovazione per Google, è probabile che l'attesa non sarà lunga.

L'evoluzione di Google Gemini dimostra l'impegno continuo di Google nell'ottimizzare e personalizzare l'assistenza digitale, rendendola sempre più integrata e funzionale nello scenario tecnologico attuale e futuro.