Qualcomm anticipa il MWC: 6G, Wi-Fi 7 nelle auto, efficienza energetica e altro ancora!

Qualcomm ha presentato una serie di aggiornamenti destinati, secondo quanto scritto nei comunicati stampa rilasciati, a rivoluzionare il panorama digitale, in vista dell'attesissimo MWC di Barcellona. L'impegno dell'azienda nel far progredire l'infrastruttura 5G e nel guidare le soluzioni 6G è evidente nella serie di annunci fatti, che promettono connettività migliorata, costi ridotti e soluzioni eco-compatibili.

L'accesso wireless fisso (FWA) 5G riceve una spinta

Con una mossa strategica, Qualcomm ha presentato la piattaforma Qualcomm 5G Fixed Wireless Access Ultra Gen 3, la quale rappresenta una svolta per la diffusione globale del 5G mmWave FWA. Con un notevole miglioramento delle prestazioni mmWave e una sostanziale riduzione del 50% del consumo energetico, questa piattaforma stabilisce un nuovo standard. La tecnologia di ricerca e selezione dei sistemi potenziata dall'intelligenza artificiale non solo migliora le prestazioni RF, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale offrendo una maggiore capacità di autoinstallazione.

Soluzioni informatiche intelligenti per una robusta infrastruttura 5G

L'impegno di Qualcomm nel rafforzare l'infrastruttura 5G è evidente nell'introduzione di soluzioni informatiche intelligenti. I processori per infrastrutture Qualcomm, progettati per i server Open vRAN e per le small cell 5G a basso costo, promettono prestazioni elevate e un costo totale di proprietà (TCO) inferiore per gli operatori di rete mobile (MNO). L'uso innovativo dell'informatica eterogenea nella RAN e nell'elaborazione dell'intelligenza artificiale è destinato a ottimizzare le prestazioni per watt e le strutture dei costi.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

L'adozione di Open vRAN prende piede

Gli strumenti per l'infrastruttura 5G di Qualcomm, soprattutto nelle piattaforme Open vRAN, stanno guadagnando terreno a livello globale. Le recenti dimostrazioni di Viettel, che hanno mostrato velocità fino a 1.200 Mbps utilizzando la tecnologia Qualcomm, indicano una tendenza positiva. I progressi previsti, tra cui l'unità radio 64TRX Massive MIMO di Fujitsu conforme a O-RAN, segnalano un futuro promettente per Open vRAN.

Sviluppo di infrastrutture 5G intelligenti

Qualcomm Technologies non si limita a far progredire l'infrastruttura 5G, ma lo fa con lo smart computing. L'integrazione dell'intelligenza artificiale e di una potente elaborazione nel portafoglio RAN 5G è una mossa strategica per incrementare le prestazioni della rete, ridurre i costi e promuovere l'eco-compatibilità, concentrandosi sulla soddisfazione delle diverse esigenze degli operatori.

Soluzioni pionieristiche per il 6G

Guardando oltre il 5G, Qualcomm vuole dimostrarsi all'avanguardia nelle soluzioni 6G. L'attenzione al miglioramento dell'efficienza del 5G e l'esplorazione di uno spettro a banda media più elevato per la tecnologia Giga-MIMO testimoniano l'approccio lungimirante dell'azienda. Le principali aree di innovazione comprendono una migliore diffusione delle mmWave, un'intelligenza artificiale wireless migliorata, il concetto di rete gemella digitale e l'esplorazione dello spettro sub-THz per il 6G.

Esplorare l'espansione del 5G per diverse applicazioni

Con oltre 1,5 miliardi di connessioni 5G in tutto il mondo, Qualcomm sta lavorando attivamente per ampliare l'impatto del 5G su diversi dispositivi e settori. I progressi in termini di migliore connettività per le automobili, di realtà aumentata (AR), di evoluzione del 5G RedCap, di 5G dallo spazio e di 5G broadcast per la distribuzione dei media sono solo alcuni dei campi di applicazione su cui l'azienda si sta concentrando.

Wi-Fi 7 per le automobili

Nel tentativo di migliorare la connettività nel settore automobilistico, Qualcomm presenta QCA6797AQ, la prima soluzione Access Point Wi-Fi 7 di livello automobilistico. Con una maggiore affidabilità, una latenza ridotta, una maggiore capacità e velocità, il Wi-Fi 7 vuole ridefinire la connettività a bordo dei veicoli. Questa integrazione non solo consente alle case automobilistiche di offrire servizi connessi, ma apre anche nuovi flussi di entrate e promuove connessioni dirette con i consumatori.

Mentre il viaggio nella trasformazione digitale continua, Qualcomm rimane un attore chiave che guida il progresso e la connettività in tutti i settori. Continuate a seguirci per scoprire ulteriori aggiornamenti durante il MWC di Barcellona a cui parteciperemo in prima persona, rivelando nuovi approfondimenti sull'entusiasmante mondo della tecnologia del colosso americano.

Per approfondire le novità di cui vi abbiamo parlato in questo articolo vi rimandiamo ai post che Qualcomm ha pubblicato sul proprio sito.